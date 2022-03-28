عهدي صادق.. صاحب البصمات الفنية يودع الدراما و«السر» يبقيه في «رمضان»

رحل الفنان عهدي صادق صباح الإثنين عن حياتنا بعمر يناهز 71 عاما ، بعد أن قدم مشوارا فنيا طويلا في الدراما التليفزيونية وصنع بصمة مميزة لنفسه من خلال أدوار كثيرة ، في مسلسلات رأفت الهجان الجزء الأول ، الشهد والدموع جزء 2 ، سكوت هانصور ، ليالي الحلمية ، أرابيسك وغيرها .

ولد الفنان الراحل عام 1950، وعرف بأدواره الكوميدية المساعدة، علما أنه يمتلك سجلا به أكثر من 240 عملا فنيا، كما سيظهر في مسلسل السر في شهر رمضان الكريم والذي يقوم ببطولته الفنان حسين فهمي إخراج محمد حمدي ..

مها متبولي : كانت له بصمة في كل أدواره برغم انه ليس من الصف الأول

قالت الناقدة مها متبولي إن الراحل عهدي صادق قدم أعمال فنية مهمة في الدراما التليفزيونية مثل ليالي الحلمية ورأفت الهجان وغيرها وكان موهوبا جدا .

وأضافت أنه كانت له بصمة في كل أدواره ، برغم أنه ليس من الصف الأول بالوسط الفني أو الثاني لكن كانت ميزته أنه كان محفوظ الشكل بالنسبة للجمهور وذلك كان غير متوافر في فناني الصف الثالث .

وتابعت أن الراحل كان إنسانا طيبا وغير معروف عنه أي أزمات بالوسط الفني ، لكن لم يأخذ حقه في السنين الماضية بسبب حالة السوق الفني والدرامي وذلك منعكس على كون دراما رمضان 2022 متواجد فيها كل الفنانين بنفس الوجوه التي كانت موجودة المواسم الماضية .

أحمد سعد الدين: لم يحظ بشعبية إعلامية فهو من الصفوف الثانية في الوسط الفني

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين أن عهدي صادق لايمكن نسيان دوره الذي قدمه في مسلسل ليالي الحلمية ” الخمس” وكانت شخصيته مركبة فيه بدرجة كبيرة ، كان واعيا لهذه التركيبة جيدا وقدمها بصورة بديعة .

واستدرك: “لكن لم يحظ بشعبية إعلامية فهو من الصفوف الثانية في الوسط الفني ، وقد لا يكون هناك تركيز كبير عليها في الإعلام بصورة كبيرة مثل نجوم الصف الأول ، وبسبب فترة مرضه غاب عن السوق الفني والأعمال الفنية ، وكان صديقا للراحل سعيد صالح كثيرا وله أدوار مميزة للغاية في الدراما المصرية لايمكن أن ننساها سواء في رأفت الهجان أو بوابة الحلواني وغيرها .

ماجدة موريس : كانت أدواره داعمة لبطل العمل واي دور كان يسند له كان يقدمه بتميز

أعربت الناقدة ماجدة موريس عن كون الفنان عهدي صادق كان يتمتع بشخصية فنية خاصة به ، وكان يركز على تعبيرات وجهه وعينيه في أداؤه التمثيلي وليس صوته لكنه كان مقنعا جدا .

وأشارت إلى أنه قدم أدوار كثيرة كصديق في مسلسلات زيزينا وغيرها ، لافتة إلى أن حضوره الفني كان قويا في الدراما التليفزيونية .

وتابعت: “كانت أدواره داعمة لبطل العمل ، وأي دور كان يسند له كان يقدمه بتميز والجمهور كان يحبه على الشاشة ولايشعر بالقلق من رؤيته”.