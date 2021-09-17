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عن عمر ناهز 84 عاما .. وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة

كان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962
أحمد إسماعيل 1:34 ص, السبت, 18 سبتمبر 21 1:34 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

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أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده.

وفي أبريل 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، حيث حصل على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6.42 في المئة.

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وأعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة بأغلبية 90.24 في المئة، في أبريل 2009، وجاء ذلك بعد تعديل دستوري سنة 2008 ألغى حصر الرئاسة في ولايتين فقط، ما لقي انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

وفاز بوتفليقة بعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية في أبريل 2014، حيث كشفت نتائج الانتخابات تفوقه بنسبة تصويت بلغت 81.53 بالمائة.

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واستقال بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه فترة رئاسية خامسة.

ويعتبر الرئيس الأطول حكمًا للجزائر ببقائه ما يقارب 20 عاما في الحكم، من 1999 حتى 2019.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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