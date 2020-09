«عنينا ليكي».. السيسي يتفقد مشروعات شرق القاهرة ويوجه بعلاج مواطنة (فيديو)

تفقد الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة منطقة شرق القاهرة، وشملت جولته المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية، كما حرص سيادته علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد علي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.