اقتصاد وأسواق

«عنينا ليكي».. السيسي يتفقد مشروعات شرق القاهرة ويوجه بعلاج مواطنة (فيديو)

شملت جولته المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر
هاني جميعي 6:15 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20 6:15 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20

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تفقد الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة منطقة شرق القاهرة، وشملت جولته المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية، كما حرص سيادته علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد علي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

كما التقي بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، حيث وجه سيادته بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق اعلي المعايير الهندسية، كما حرص سيادته علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد سيادته علي اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين. كما التقي السيد الرئيس باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع سيادته الي طلبها للعلاج موجهاً سيادته جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق ارقي البروتوكلات العلاجية.Gepostet von ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ am Freitag, 4. September 2020

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بقلم هاني جميعي

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