عندما اقترضتُ 10 مليارات جنيه مصرى

عندما يلوح احتفال جريدة «المال» بمرور خمسة عشر عاماً على بدء صدورها، لا يسع المرء إلا أن يشعر بسرعة مرور الزمن، ويسترجع ما مر بمصر من أحداث اقتصادية ومالية أرخت لها العناوين الرئيسية لصفحات تلك المطبوعة المتميزة.

وعند صدورها، مثلت «المال» نوعاً أكثر تميزاً من الصحافة الاقتصادية من حيث التنوع والتحليل والسعى بدرجة معقولة لتحرى المصداقية وتجنب ملء صفحاتها بإعادة نشر البيانات الإعلامية التى تتلقاها الصحف، ونتيجة الفجوة الإعلامية التى ملأتها «المال» إلى حد كبير خلال فترة وجيزة، أصبحت مطالعتها من طقوس بداية يوم العمل لمن ينتمون مهنياً لقطاعات المال والاستثمار والخدمات المرتبطة بها محاسبياً وقانونياً واستشارياً، إضافة بالطبع لقيادات الوزارات والهيئات الكبرى المعنية بالشأن الاقتصادى، بل لعلها من المطبوعات القليلة التى يرى قطاع كبير من قرائها- بالرغم من الثورة التكنولوجية والرقمية التى نشهدها- تفضيل الاطلاع على نسختها الورقية.

وأتيحت لى الفرصة، فى الأشهر الأولى من صدور «المال» بصفتى قارئاً مهتماً، أن أناقش أكثر من مرة مع رئيس تحريرها الأستاذ حازم شريف ما كنت ألاحظه من طول الموضوعات المنشورة والمقالات، على خلاف تبنى الأخبار الأكثر اختصاراً واللجوء للعناوين الفرعية لمساعدة القارئ على سرعة الإلمام بأهم عناصر الموضوع، وكذا إضافة ملخص لأهم الأحداث الاقتصادية فى الصفحة الأولى، ولا أظنه اقتنع برأيى وقتها، وإن كنت ألاحظ ميل الجريدة لهذا الاتجاه فى السنوات الأخيرة.

وأشهد أن الصحيفة تبنت فى الغالب الأعم من الأحيان العناوين «المانشتات» المتوازنة بعيداً عن أسلوب الإثارة التى تفضله مطبوعات أخرى لزيادة التوزيع، وعند لوم الصحفى كاتب الموضوع بتلك المطبوعات يحتمى بأنه «الديسك المركزى»، ولا دخل للمحرر بالعنوان!

واستثناءً من ذلك، كانت هناك مرة- لزوم الحبكة الدرامية- عندما أسس بنك مصر فى منتصف عام 2010 شركة متخصصة للاستثمارات المالية لينقل لها عدداً من كبرى الشركات التى يساهم بها، ولجأ إلى إقراض شركته التابعة والمملوكة له بنسبة %99 الفارق بين رأسمالها (1.5 مليار جنيه)، وقيمة الاستثمارات التى استحوذت عليها، ومن ثم كان قرضاً فاقت قيمته 10 مليارات جنيه، وتواكب ذلك مع تعيينى أول عضو منتدب لتلك الشركة، ولتصادف كونى حفيداً للراحل محمد طلعت حرب مؤسس بنك مصر وشركاته، لم يستطع رئيس التحرير مقاومة صياغة تغطية خبرية بقلمه ويعلوها مانشيت صفحة أولى بالبنط العريض: «بنك مصر يقرض حفيد طلعت حرب 10.5 مليار جنيه لتمويل شراء أصول البنك!.. وطبعاً أمضيت عدة أيام بعدها محاولاً تهدئة الأمور.

وافر التهنئة لكتيبة محررى «المال» والعاملين بها، وأتمنى لهم المزيد من التوفيق وتحقيق نجاحات مستمرة فى زمن تواجه فيه الصحافة العديد من التحديات المالية والتكنولوجية وغيرها.

شريف سامى – رئيس شركة استثمار- الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية