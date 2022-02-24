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«عناية» للرعاية الطبية تنجح في إدارة أقساط بقيمة 225 مليون جنيه بنهاية العام الماضي

تعاقدت مع «فيزيتا» و«يداوي» لتطبيق الموبايل
مروة عبد النبي 12:05 ص, الجمعة, 25 فبراير 22 12:05 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

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كشف الدكتور شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة “عناية” للرعاية الطبية أن الشركة نجحت فى إدارة أقساط  بقيمة 225 مليون جنيه بنهاية العام الماضى المنتهى 31ديسمبر، لصالح شركات التأمين المتعاقد معها.

وقال فتحى إن الشركة تستهدف نموا بقيمة تتراوح من 10-15% بنهاية العام الجارى ليرتفع إجمالى أقساطها المُدارة الى 280 مليون جنيه لصالح شركات التأمين.

وتتعامل “عناية” مع أكثر من 10 شركات تأمين؛ أبرزها “مصر” للتأمين و”مصر” لتأمينات الحياة و”الدلتا” لتأمينات الحياة و”مصر”.

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تكافل و”بيت التأمين المصرى السعودى” و”طوكيو مارين” جينرال و”رويال” و”وثاق” و”مدى” و”وطنية” للتأمينات العامة.

180 مليون جنيه تقريبا تعويضات الشركة سنويا

وأشار إلى أن شركته تسدد من 15 إلى 20 مليون جنيه تعويضات شهريا، لافتا إلى أنها تسدد إلى مقدمى الخدمة الطبية مستحقات سنويا لا تقل بأى حال من الأحوال عن 180 مليون جنيه سنويا التزاما منها تجاه شركات التأمين التى تعمل لصالحها ومحافظ الطبى التى تدار لصالح العملاء على أعلى مستوى.

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وأوضح أن شركته تقوم حاليا بعمل بعض التوسعات المصحوبة بإطلاق تطبيق “عناية” على الهاتف المحمول والذى تم فعليا على الآندورويد والآيفون بنهاية شهر يناير الماضى.

التعاقد مع فيزيتا ويداوى لتطبيق الموبايل

ولفت إلى أن “عناية” تعاقدت مؤخرا مع تطبيقى “فيزيتا” للحجوزات الطبية و”يداوى” لطلب الأدوية وتسهيل توصيلها إلى المرضى فى منازلهم وذلك لمواكبة المستجدات الحالية من دخول الرقمنة فى الرعاية الطبية للإسراع بتأدية الخدمة الطبية.

ولفت إلى سهولة تصفح التطبيق وإنجاز كل الاحتياجات منه لكونه قناة بيع وتسويق ودعم فني وتفاعلي، ويتيح للعملاء الجدد الاطلاع على الوثائق التى تديرها “عناية” لشركات التأمين والتواصل مع أفراد الجهاز التسويقى للاستفسار عن التغطيات المتاحة وهو ما يعتبره نقلة نوعية كبيرة لشركته.

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ونوه العضو المنتدب لشركة “عناية “للرعاية الطبية أن هذا التطبيق يتيح للعميل التعرف على استهلاكاته والدخول على ملفه الطبى الخاص- أفراد أو مؤسسات- للاطلاع على سقف التغطيات الطبية المتاحة له بالإضافة إلى مواعيد انتهاء التعاقد والتجديد .

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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