«عناية للرعاية الطبية» تطلق خدماتها عبر موبايل أبليكيشن لموظفي المهندس للتأمين

تطلق الموبايل ابليكيشن التابع لها أول يوليو المقبل

كشف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة “عناية “مصر للرعاية الطبية، أن شركته أطلقت خدماتها الطبية على التطبيق الإلكترونى التابع لشركة المهندس للتأمينات العامة.

وقال فتحى إن “عناية” للرعاية الطبية متعاقدة منذ سنوات مع شركة المهندس للتأمينات العامة، بهدف إدراة محفظة التأمين الطبى للأخيرة.

المهندس تتيح خدماتها عبر موبايل ابليكيشن

ونظرا لما طرأ من ظروف استثنائية جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، قررت الشركة حفاظا على صحة عملائها طرح تطبيق على الموبايل أبليكيشن خاص بالشركة والمتاح على نظام”Andoroid” و”ios”.

وأضاف أن التطبيق يتيتح الدخول للمؤمن له بغرض الحصول الموافقات الطبية وعلى دخول المستشفيات أو معامل التحاليل والأشعة وغيرها من الخدمات العديدة التى تقدمها المهندس لعملائها.

وأوضح أن عميل شركة “المهندس” للتأمينات العامة يستطيع التواصل على الأبليكيشن التابعة لشركته والوصول من خلالها للشبكة الطبية.

وتصوير روشتة الدواء للحصول على كافة الخدمات التى يحتاج اليها دون الذهاب إلى الشركة توفيرا للوقت والجهد على حملة الوثائق.

عناية تطلق أول يوليو تطبيق يحمل اسمها

وكشف العضو المنتدب لـ”عناية” للرعاية الطبية عن اعتزام شركته إطلاق تطبيق “mobile application ” أول يوليو المقبل، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا فى مصر.

وأوضح ان التطبيق سيحمل اسم “عناية” وهى خدمة تعد بمثابة متجر يعمل طول اليوم بدون عطلات وسهل وصول الجمهور إليه.

وتصفحه وإنجاز كافة احتياجاتهم منه لكونه قناة بيع وتسويق ودعم فنى وتفاعلي، ويتيح للعملاء الجدد الاطلاع على الوثائق التى تديرها الشركة، والتواصل مع أفراد الجهاز التسويقى للاستفسار عن التغطيات المتاحة والذى يعتبره نقلة نوعية كبيرة لشركته.

تعرف على الخدمات التى سيتيحها تطبيق عناية

ورأى فتحى أن مثل هذه الخدمات تتيح للعميل التعرف على استهلاكاته والدخول على ملفه الطبى الخاص –أفراد أو مؤسسات- للإطلاع على سقف التغطيات الطبية المتاحة له.

بالإضافة إلى مواعيد انتهاء التعاقد والتجديد مع إمكانية الحصول على خدمات طبية أكثر تنوعًا وأوسع نطاقًا وذلك بأقل مجهود وأبسط الوسائل المستخدمة.

وأشار إلى أن شركته تتعامل مع أكثر من 9 شركة تأمين، أبرزها “مصر” للتأمين و”مصر”لتأمينات الحياة و”الدلتا” لتأمينات الحياة و”مصر” تكافل و”بيت التأمين المصرى السعودى” و”طوكيومارين” جينرال و”رويال”. و”وثاق” .

رفع مستوى قبول التعاقدات مع الأطباء بالمحافظات

وأوضح أن شركته تستهدف تحقيق 250 مليون جنيه أقساط مدارة لصالح شركات التأمين بنهاية العام الجارى مع الحفاظ على مستوى سداد التعويضات، والتى تتراوح بين 18-20 مليون جنيه شهريًا لمقدمى الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه لا يسعى لزيادة الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية لكونها كافية -على حد وصفه- لكنه يسعى إلى رفع التعاقدات مع الأطباء بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه وضع اشتراطات جديدة فى اختياره لهم، منها أن يكونوا من حملة الدكتواره لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة.