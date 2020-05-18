«عناية للرعاية الطبية» تطلق «أبليكيشن موبايل» يوليو المقبل بتكلفة مبدئية 3 ملايين جنيه

كشف الدكتور شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية عن إطلاق شركته لأبليكشن خاصة بشركته أول يوليو المقبل بتكلفة استثمارية 3 ملايين جنيه مبدئيآ قابلة للزيادة.

وأضاف أن الأبليكيشن الذى سيتم إطلاقه تحت إسم “عناية” سيمر بمرحلتين.

تعرف على المرحلتين التى سيمر بهما أبليكيشن عناية

الأولى إضافة الشبكة الطبية بالكامل من مقدمى الخدمة الطبية الذى يتجاوز عددهم 3 آلاف من مستشفيات،عيادات، معامل تحاليل وأشعة وصيدليات.

وأشار فتحى إلى أنه سيتم تدريب كافة شبكة مقدمى الخدمة تباعا على الأونلاين وكيفية التعامل معها كالحصول على الموافقات الطبية ومعرفة العميل ومؤسسته والمستشفيات التى يتم السماح له بالدخول فيها وذلك لسرعة أداء الخدمة على أعلى مستوى من ناحية ولتعظيم حجم الشبكة الطبية اونلاين.

وأوضح أن المرحلة الثانية سيتم إضافة الـ9 شركات التأمين المتعاقد معها أبرزها “الدلتا” للتأمين و” بيت التأمين المصرى السعودى” و”المهندس” و”وثاق ” و”رويال” للتأمين.

تستعد للحصول على موافقة الاستثمار لرفع المصرح به لـ 50 مليون

ولفت العضو المنتدب لشركة “عناية” أن شركته قررت إرسال قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالشركة إلى الهيئة العامة للإستثمار خلال الايام القليلة المقبلة بهدف الموافقة على طلب رفع رأس المال المصرح به الى 50 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه.

وتابع أن شركته قبل 3 شهور قامت بإرسال طلب رفع رأس المال المصدر من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه لهيئة الاستثمار وتمت الموافقة على الزيادة بالفعل.

وأكد فتحى أن “عناية” للرعاية الطبية نجحت فى إدارة أقساط تأمينية بقيمة 225 مليون جنيه نهاية العام الماضى لصالح شركات التأمين مقابل 200 مليون جنيه للعام السابق عليه مستهدفة نمو سنوى 15%.

وأشار الى أن عناية سددت تعويضات بقيمة 180 مليون جنيه العام الماضى مقابل 155 مليون جنيه للعام السابق عليه.

وأكد أن شركته تدير 231 عقد تأمين مؤسسى لصالح كافة عملاء عناية من شركات تأمين وعملاء الادارة المباشرة لها وتخدم 120 ألف عميل فرد حتى نهاية 2019.

وأشار إلى أنه يستهدف بنهاية العام الجارى خدمة 140 ألف عميل فرد والحفاظ على نفس مستوى الخدمة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد جراء تفشى وباء “كورونا” المستجد.

وتأسست شركة عناية للرعاية الطبية فى 1998 بغرض تقديم برامج رعاية صحية شاملة من خلال وثائق تأمين العلاج الطبى التى تصدرها شركات التأمين المرخص لها العمل بالسوق المصرية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ومن أبرز المساهمين فيها “مصر لتأمينات الحياة ” الأهلية للتأمين سابقآ و”الدلتا” و” المهندس” للتأمين.