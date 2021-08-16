«عناية للرعاية الطبية» تستهدف إدارة أقساط بقيمة 280 مليون جنيه بنهاية العام

كشف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية عن تخطيط شركته لإدارة حصيلة أقساط بقيمة 280 مليون جنيه بنهاية العام الجارى لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها.

وقال فتحى إن شركته استطاعت بنجاح إدارة أقساط بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية العام الماضى لشركات التأمين العشر المتعامل معها وأبرزها مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وطوكيو مارين جينرال تكافل مصر ورويال للتأمين ومؤخرا شركتى مدى والوطنية للتأمين.

وأضاف أن عناية للرعاية الطبية سددت تعويضات تقترب من 130 مليون جنيه خلال الـ7 أشهر الماضية بواقع يترواح من 18 – 20 مليون جنيه شهريا لصالح مقدمى الخدمة المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة – فيما سددت للأخيرة أكثر من 300 مليون جنيه العام الماضى.

وأوضح أن القفزة الكبيرة التى شهدتها التعويضات جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية بسبب زيادة الفحوصات التى أقرتها المستشفيات وزيادة تكلفة المستلزمات الطبية وزيادة أجور الأطباء نتيجة ارتفاع نسبة خطر مواجهتهم للوباء.

وأشار إلى أن الزيادة التى أقرتها معامل الأشعة والتحاليل، والتى بلغت كحد أدنى %10 شكلت عبئا كبيرا على الشركات، ورفعت تكلفة التعويضات المدفوعة لمقدمى الخدمة إلى حد كبير.

ومن المعروف أن شركات الرعاية الطبية التى تعمل بنظام إدارة الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بالـ«TPA» تقوم بإدارة ملف القطاع الطبى لدى شركات التأمين التى تتعامل معها مقابل أتعاب، وذلك لأن تكلفة الاستعانة بشركة إدارة تكون أقل، وتغنى وحدات التأمين عن تأسيس شبكة طبية وتعيين كوادر إضافة إلى امتلاكها أنظمة تكنولوجية «IT» متطورة تيسر التعامل بصورة كبيرة مع عملاء شركات التأمين وتخفض إلى حد كبير من مستوى الخسائر وتصل إلى حد تحقيق أرباح.

وعلى صعيد متصل، انتهت عناية للرعاية الطبية من زيادة رأسمالها المدفوع إلى 20 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه بداية العام الحالى دفعة واحدة، بتمويل من الأرباح والمساهمين، وذلك لدعم التوسعات بالشركة وأهمها النظام التكنولوجى والتطبيقات الإلكترونية المنتظر إطلاقها.