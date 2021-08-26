«عناية» تطلق نظامًا تكنولوجيًّا جديدًا الشهر الحالي

قال د. شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية، إن النظام التكنولوجى الجديد لشركته تكلف استثمارات بلغت 20 مليون جنيه. وأضاف أنه تم عمل نظام تكنولوجى جديد بالكامل للشركة يتضمن الموقع الإلكترونى والتطبيق- الأبليكيشن- الذى سيحمل اسم «عناية»، ومقرر إطلاقه خلال الشهر الحالى.

وأوضح أنه تم خلال العام الماضى إطلاق الخدمات الطبية بالكامل على التطبيق الإلكترونى لشركة «المهندس» للتأمينات العامة التى تدير «عناية» محفظة التأمين الطبى لعملائها.

وأشار إلى زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليونًا، العام الماضى، مما أسهم فى تحرك الشركة نحو التوسعات المخطط لها؛ وأهمها تحديث موقع الشركة تماما وبصورة غير مسبوقة، وكذا خدمة العملاء بالإضافة إلى العمل حاليًّا على إطلاق أبليكيشن «عناية»، الشهر الحالي.

وأوضح أن التطبيق سيحمل اسم «عناية» وتجاوزت تكلفته الاستثمارية ثلاثة ملايين جنيه نظرًا لطبيعته الخاصة، إذ يعدّ بمثابة متجر يعمل طوال اليوم دون عطلات ويسهل وصول الجمهور إليه للحصول على خدمات الشركة.

ولفت إلى سهولة تصفحه وإنجاز كل الاحتياجات منه لكونه قناة بيع وتسويق ودعم فني وتفاعلي، ويتيح للعملاء الجدد الاطلاع على الوثائق التى تديرها «عناية» لشركات التأمين والتواصل مع أفراد الجهاز التسويقى للاستفسار عن التغطيات المتاحة وهو ما يعتبره نقلة نوعية كبيرة لشركته.

ونوه بأن مثل هذه الخدمات تتيح للعميل التعرف على استهلاكاته والدخول على ملفه الطبى الخاص- أفراد أو مؤسسات- للاطلاع على سقف التغطيات الطبية المتاحة له بالإضافة إلى مواعيد انتهاء التعاقد والتجديد مع إمكانية الحصول على خدمات طبية أكثر تنوعًا وأوسع نطاقًا بأقل مجهود وأبسط الوسائل المستخدمة.

وتتعامل «عناية» مع أكثر من 10 شركات تأمين؛ أبرزها «مصر» للتأمين و«مصر» لتأمينات الحياة و«الدلتا» لتأمينات الحياة و«مصر» تكافل و«بيت التأمين المصرى السعودى» و«طوكيومارين» جنرال و«رويال» و«وثاق» و«مدى» و«وطنية» للتأمينات العامة.

وأكد «فتحى» أن شركته تخطط لإدارة حصيلة أقساط بقيمة 280 مليون جنيه بنهاية العام الحالي لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها، مضيفًا أنه تم إدارة أقساط بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية العام الماضى لشركات التأمين العشر المتعامل معها.