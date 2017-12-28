عناية تسدد 170 مليون جنيه تعويضات في 10 شهور

مروة عبد النبى : سددت شركة "عناية" – مصر للرعاية الطبية 170 مليون جنيه تعويضات خلال الـ10 شهور الاولى من العام الجارى نيابة عن شركات التأمين التى تتعامل معها لمقدمى الخدمة المتعاقد معهم . وقال شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية أن شركته تقوم بسداد 17 مليون ج

مروة عبد النبى :

سددت شركة “عناية” – مصر للرعاية الطبية 170 مليون جنيه تعويضات خلال الـ10 شهور الاولى من العام الجارى نيابة عن شركات التأمين التى تتعامل معها لمقدمى الخدمة المتعاقد معهم .

وقال شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية أن شركته تقوم بسداد 17 مليون جنيه شهريآ لجهات الشبكة الطبية التى تعمل معها عبر كافة أنحاء الجمهورية .

ولفت فتحى إلى ان هذه التعويضات تأخذ شكل تراكمى يمثل الجزء الأكبر منها العام المالى الماضى أما الجزء الثانى فهى تعويضات-تراكمية – كانت تخص مطالبات تم الابلاغ عنها ولم تسدد وتم إدراجها معآ موضحآ أن هذه التعويضات يتم سدادها لمقدمى الخدمة عن الوثائق السارية ووثائق السنة الماضية وماتم تجديدها.



وأشار الى أن شركته تخدم أكثر من 135 ألف عميل لأكبر شركات التأمين بالسوق والتى تدير لها محفظة الطبى وأبرزها “مصر ” للتأمين و”مصر ” لتأمينات الحياة و”الدلتا” و”المهندس” و”رويال ” للتأمين و”طوكيو مارين” و”وثاق ” وإسكان” للتأمينات العامة.

وأشار الى ان شركته تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 170 مليون جنيه بنهاية العام الجارى حيث حققت 140 مليون جنيه أقساط تديرها لصالح شركات التأمين حتى نهاية يونيو الماضى علاوة على اعتزامها رفع رأسمالها من 12 إلى 15 مليون جنيه على دفعتين الاولى 2019 والثانية بنهاية العام المالى 2020.