عناية تستهدف 170 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام

وتخطط لرفع رأس المال الى 15 مليون بنهاية 2020مروة عبد النبى :تستهدف شركة عناية للرعاية الطبية تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 170 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، حيث حققت 140 مليون جنيه أقساطا تديرها لصالح شركات التأمين حتى نهاية يونيو الماضى.وقال شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة "عناية" للرعاية

وتخطط لرفع رأس المال الى 15 مليون بنهاية 2020





مروة عبد النبى :

تستهدف شركة عناية للرعاية الطبية تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 170 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، حيث حققت 140 مليون جنيه أقساطا تديرها لصالح شركات التأمين حتى نهاية يونيو الماضى.

وقال شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة “عناية” للرعاية الطبية، إن الشركة رفعت رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه فى مارس الماضى، مؤكدا أن الجمعية المقبلة لشركته تخطط لرفع رأسمال “عناية” إلى 12 مليون جنيه دفعة واحدة بتمويل من الأرباح.

وأضاف أن شركته سترفع رأس مالها من 12 مليونا إلى 15 مليونا على دفعتين، الأولى 2019 والثانية بنهاية العام المالى 2020 مرجعا سبب تأخر رفع رأس المال من 10 إلى 15 خلال 3 سنوات فقط، بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية والتعويم الذى أدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار مقدمى الخدمات الطبية وارتفاع أسعار وثائق التأمين الطبى بشركات التأمين، وهو ما عمل على إبطاء خطوات الشركة الإستراتيجية تجاه دعم هامش الملاءة المالية لها.

ولفت فتحى فى تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن شركته سددت تعويضات تجاوزت 60 مليون جنيه خلال الـ6 شهور الماضية فقط لصالح عملائها خلال العام الماضى والبالغ عددهم أكثر من 135 ألف عميل.

وأوضح أن شركته تدير محفظة الطبى لكبريات شركات التأمين وأبرزها “مصر” للتأمين و”مصر” لتأمينات الحياة و”الدلتا” و”المهندس” و”رويال” للتأمين و”طوكيو مارين” و”وثاق” و”إسكان” للتأمينات العامة.

وأكد العضو المنتدب لـ”عناية” أن قطاع الرعاية الطبية لم يحسم بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه أم لا، مشيرا إلى أنه فى انتظار قرار لجنة الفتوى بإدارة البحوث بمصلحة الضرائب والتى بالتأكيد ستعفى شركات الرعاية الطبية التى تعمل فى مجال الإدارة بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية “TPA”.

وأشار إلى أن القطاع ككل، بنوعيه الإدارة وشركات الرعاية التى تتحمل المخاطر “Risk Carrier” والمعروفة بالـ”HMO”، ينتظر نهاية العام إعلان وزارة المالية موقف القطاع من ضريبة القيمة المضافة.