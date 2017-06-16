عناوين صحف مصر .. الجمعة 16 يونيو

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين صحف مصر اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* الرئيس: معيار واحد للتصدي للإرهاب والدول الداعمة له.* خلال لقائه وزير الإسكان ومدير “دار الهندسة المصرية”.. السيسي يوافق على تصميمات حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة والمنطقة السياحية بالعلمين.

المال – خاص تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين صحف مصر اليوم.. وكان أهمها: الأهرام * الرئيس: معيار واحد للتصدي للإرهاب والدول الداعمة له. * خلال لقائه وزير الإسكان ومدير “دار الهندسة المصرية”.. السيسي يوافق على تصميمات حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة والمنطقة السياحية بالعلمين. * شكري خلال استقباله كوبلر: ضرورة إيجاد حلول تحافظ على كيان الدولة الليبية. * وزير الدفاع يفتتح 48 مشروعًا جديدًا بالقوات المسلحة. * في إجتماع الحكومة لاستعرض مؤشرات الأداء.. 13٫6 مليار دولار زيادة في الاحتياطي الأجنبي و36% بالاستثمارات. * عقب لقائه أبو الغيط: علاوي يشيد بنتائج لقائه مع الرئيس السيسي. * بعد موافقة البرلمان على إتفاقية “تيران وصنافير”.. الأحزاب: من حق القوى السياسية التعبير عن رأيها دون الخروج عن النظام العام. * جهات رقابية تكشف تلقي “المصري الإجتماعي” تمويلًا بـ 18 ألف يورو بزعم دعم أنشطته. * محافظ الإسكندرية يلتقي شباب البرنامج الرئاسي للاستفادة بأفكارهم. * عودة رشيد محمد رشيد إلى القاهرة. * وزير المالية يعرض تطورات الإصلاح الإقتصادي في إجتماع البنك الآسيوي للاستثمار بكوريا الجنوبية. * بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و”البترول” في التصنيع والتدريب. * البنوك: إلغاء قيود التحويلات للخارج يمنح الثقة للمستثمر. * مجتمع الأعمال يرحب بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي. * توقيع عقد‪ ‬إنشاء أضخم‪ ‬محطة‪ ‬كهرباء بالشرق‪ ‬الأوسط‪‬. * مد فترة سداد الضريبة العقارية حتى نهاية يونيو. * طرق حديثة لزراعة قصب السكر لترشيد المياه. * مصرع وإصابة 5 طلاب بكلية الشرطة أثناء عودتهم لأسيوط. * تجديد حبس 12 موظفًا بالمحليات لتزويرهم تراخيص البناء. * مقتل 4 أشخاص في خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الحجيرات. * إعادة مزايدة رعاية إتحاد الكرة للطرح بنفس الشروط والشركات بما فيها “الأهرام”.. أبوريدة يطالب بإنهاء الرعاية قبل عيد الفطر.. و40 ألف متفرج في لقاء أوغندا. الأخبار * السيسي لمدير الاستخبارات الأمريكية: حريصون على الارتقاء بعلاقاتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة. * صدقي خلال افتتاح وحدات إنتاجية بالإمداد والتموين: مصر تمضي بكل عزيمة نحو التقدم والتنمية. * الفريق حجازي والمبعوث الأممي يبحثان تطورات الأزمة الليبية. * “الوزراء” يوافق على تعديلات قانوني الملاحة النهرية وحماية المستهلك.. الإسراع في تنمية العلمين الجديدة وتوسعة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم. * الدستورية ترفض “الزج” بها في السياسة.. وتؤكد لم نتعرض لتبعية تيران وصنافير. * لجنة أراضي الدولة تبدأ إجراءات تقنين أوضاع الجادين.. محلب: لا مجاملة لأحد.. وجمال الدين: حماية كاملة للأراضي المستردة. * استرداد 14 ألف فدان بالإسماعيلية. * سحر نصر: خط ساخن لخدمة المستثمرين. * مميش: التخفيض الممنوح لحاويات شرق أمريكا مستمر حتى نهاية العام. * بعد 15 عامًا من التقييم.. البيئة تعتمد 4 نماذج لمكامير الفحم. * شوقي: إدراج التراث الثقافي في المناهج الدراسية ومسابقات لدعم الانتماء. * تصحيح إجابات الثانوية ينتهي 15 يوليو والنتيجة يوم 20.. سهولة الأحياء والجغرافيا والتفاضل تعيد البسمة للوجوه. * طوارئ بالمطار لاستقبال معتمري “العشرة الأواخر”. * صرف علاوة الصحف القومية الأسبوع القادم. * غدًا الحكم على المتهمين باغتيال الشهيد هشام بركات. * تأجيل اقتحام السجون لـ 22 يونيو لغياب وزير الداخلية الأسبق. * إحباط تهريب أكبر شحنة ألعاب نارية. * “ورلد سوكر”: صلاح والسعيد ضمن أكثر 500 لاعب تأثيرًا مع الأندية. * “نص دستة أفارقة” في الزمالك.. واليوم الإعلان عن صفقة سيسيه. * الليلة.. الأهلي يصطدم بسموحة في اختبار “دكة البدلاء”. * التعاون السعودي يسعى لضم الحضري. الجمهورية * السيسي يعتمد “حي المال” بالعاصمة الجديدة. * مفتي الجمهورية في ذكرى فتح مكة: عفو الرسول عن المشركين.. أعظم صورة للتسامح. “إسماعيل”: تطوير شامل بالمستشفيات التعليمية.. الانتهاء من جامعة زويل خلال عام ونصف العام.. بعد توفير الموارد المالية. * رئيس الوزراء يبحث استعدادات موسم الحج مع مدبولي وعماد.. تسهيل الإجراءات على الحجاج وتوفير العلاج للمرضى.. وزير الصحة: أسورة ببيانات الحاج والرقم القومي وجوازه وعنوانه وأدويته. * غادة والي تزف أخبارًا سارة لأبناء قنا.. الرئيس يوافق على منح 2445 فدان لـ 978 أسرة بـ”المراشدة”. * لجنة معايير العمل الدولية تناقش حالة مصر.. و”سعفان”: نحترم الإتفاقيات ونلتزم بالحريات النقابية. * مدبولي في سحور عمل مع أعضاء التطوير العقاري: 50 قطعة لمشروعات الاستثمار العقاري و28 ألفًا للمواطنين بالقرعة. * 12 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 33 مليار دولار. * “التجارة والصناعة” تعلن تشكيل مجلسي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. * إعفاء الأسماك المستوردة من الجمارك.. 30% تراجعًا في أسعار الأسماك والسوق ينتعش من جديد. * إزالة 7 عقارات مخالفة شرق الإسكندرية. * طائرة مصر تخشى الهبوط في الدوري العالمي.. مباراة ساخنة للفراعنة أمام سلوفينيا.. والأمل في البرتغال.

