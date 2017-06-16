سيـــاســة

عناوين صحف مصر .. الجمعة 16 يونيو

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين صحف مصر اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* الرئيس: معيار واحد للتصدي للإرهاب والدول الداعمة له.* خلال لقائه وزير الإسكان ومدير “دار الهندسة المصرية”.. السيسي يوافق على تصميمات حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة والمنطقة السياحية بالعلمين.
10:37 ص, الجمعة, 16 يونيو 17 10:37 ص, الجمعة, 16 يونيو 17

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين صحف مصر اليوم.. وكان أهمها:

الأهرام

* الرئيس: معيار واحد للتصدي للإرهاب والدول الداعمة له.

* خلال لقائه وزير الإسكان ومدير “دار الهندسة المصرية”.. السيسي يوافق على تصميمات حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة والمنطقة السياحية بالعلمين.

* شكري خلال استقباله كوبلر: ضرورة إيجاد حلول تحافظ على كيان الدولة الليبية.

* وزير الدفاع يفتتح 48 مشروعًا جديدًا بالقوات المسلحة.

* في إجتماع الحكومة لاستعرض مؤشرات الأداء.. 13٫6 مليار دولار زيادة في الاحتياطي الأجنبي و36% بالاستثمارات.

* عقب لقائه أبو الغيط: علاوي يشيد بنتائج لقائه مع الرئيس السيسي.

* بعد موافقة البرلمان على إتفاقية “تيران وصنافير”.. الأحزاب: من حق القوى السياسية التعبير عن رأيها دون الخروج عن النظام العام.

* جهات رقابية تكشف تلقي “المصري الإجتماعي” تمويلًا بـ 18 ألف يورو بزعم دعم أنشطته.

* محافظ الإسكندرية يلتقي شباب البرنامج الرئاسي للاستفادة بأفكارهم.

* عودة رشيد محمد رشيد إلى القاهرة.

* وزير المالية يعرض تطورات الإصلاح الإقتصادي في إجتماع البنك الآسيوي للاستثمار بكوريا الجنوبية.

* بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و”البترول” في التصنيع والتدريب.

* البنوك: إلغاء قيود التحويلات للخارج يمنح الثقة للمستثمر.

* مجتمع الأعمال يرحب بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي.

* توقيع عقد‪ ‬إنشاء أضخم‪ ‬محطة‪ ‬كهرباء بالشرق‪ ‬الأوسط‪‬.

* مد فترة سداد الضريبة العقارية حتى نهاية يونيو.

* طرق حديثة لزراعة قصب السكر لترشيد المياه.

* مصرع وإصابة 5 طلاب بكلية الشرطة أثناء عودتهم لأسيوط.

* تجديد حبس 12 موظفًا بالمحليات لتزويرهم تراخيص البناء.

* مقتل 4 أشخاص في خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الحجيرات.

* إعادة مزايدة رعاية إتحاد الكرة للطرح بنفس الشروط والشركات بما فيها “الأهرام”.. أبوريدة يطالب بإنهاء الرعاية قبل عيد الفطر.. و40 ألف متفرج في لقاء أوغندا.

 

الأخبار

* السيسي لمدير الاستخبارات الأمريكية: حريصون على الارتقاء بعلاقاتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

* صدقي خلال افتتاح وحدات إنتاجية بالإمداد والتموين: مصر تمضي بكل عزيمة نحو التقدم والتنمية.

* الفريق حجازي والمبعوث الأممي يبحثان تطورات الأزمة الليبية.

* “الوزراء” يوافق على تعديلات قانوني الملاحة النهرية وحماية المستهلك.. الإسراع في تنمية العلمين الجديدة وتوسعة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

* الدستورية ترفض “الزج” بها في السياسة.. وتؤكد لم نتعرض لتبعية تيران وصنافير.

* لجنة أراضي الدولة تبدأ إجراءات تقنين أوضاع الجادين.. محلب: لا مجاملة لأحد.. وجمال الدين: حماية كاملة للأراضي المستردة.

* استرداد 14 ألف فدان بالإسماعيلية.

* سحر نصر: خط ساخن لخدمة المستثمرين.

* مميش: التخفيض الممنوح لحاويات شرق أمريكا مستمر حتى نهاية العام.

* بعد 15 عامًا من التقييم.. البيئة تعتمد 4 نماذج لمكامير الفحم.

* شوقي: إدراج التراث الثقافي في المناهج الدراسية ومسابقات لدعم الانتماء.

* تصحيح إجابات الثانوية ينتهي 15 يوليو والنتيجة يوم 20.. سهولة الأحياء والجغرافيا والتفاضل تعيد البسمة للوجوه.

* طوارئ بالمطار لاستقبال معتمري “العشرة الأواخر”.

* صرف علاوة الصحف القومية الأسبوع القادم.

* غدًا الحكم على المتهمين باغتيال الشهيد هشام بركات.

* تأجيل اقتحام السجون لـ 22 يونيو لغياب وزير الداخلية الأسبق.

* إحباط تهريب أكبر شحنة ألعاب نارية.

* “ورلد سوكر”: صلاح والسعيد ضمن أكثر 500 لاعب تأثيرًا مع الأندية.

* “نص دستة أفارقة” في الزمالك.. واليوم الإعلان عن صفقة سيسيه.

* الليلة.. الأهلي يصطدم بسموحة في اختبار “دكة البدلاء”.

* التعاون السعودي يسعى لضم الحضري.

 

الجمهورية

* السيسي يعتمد “حي المال” بالعاصمة الجديدة.

* مفتي الجمهورية في ذكرى فتح مكة: عفو الرسول عن المشركين.. أعظم صورة للتسامح.

“إسماعيل”: تطوير شامل بالمستشفيات التعليمية.. الانتهاء من جامعة زويل خلال عام ونصف العام.. بعد توفير الموارد المالية.

* رئيس الوزراء يبحث استعدادات موسم الحج مع مدبولي وعماد.. تسهيل الإجراءات على الحجاج وتوفير العلاج للمرضى.. وزير الصحة: أسورة ببيانات الحاج والرقم القومي وجوازه وعنوانه وأدويته.

* غادة والي تزف أخبارًا سارة لأبناء قنا.. الرئيس يوافق على منح 2445 فدان لـ 978 أسرة بـ”المراشدة”.

* لجنة معايير العمل الدولية تناقش حالة مصر.. و”سعفان”: نحترم الإتفاقيات ونلتزم بالحريات النقابية.

* مدبولي في سحور عمل مع أعضاء التطوير العقاري: 50 قطعة لمشروعات الاستثمار العقاري و28 ألفًا للمواطنين بالقرعة.

* 12 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 33 مليار دولار.

* “التجارة والصناعة” تعلن تشكيل مجلسي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* إعفاء الأسماك المستوردة من الجمارك.. 30% تراجعًا في أسعار الأسماك والسوق ينتعش من جديد.

* إزالة 7 عقارات مخالفة شرق الإسكندرية.

* طائرة مصر تخشى الهبوط في الدوري العالمي.. مباراة ساخنة للفراعنة أمام سلوفينيا.. والأمل في البرتغال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً