عناوين صحف السبت 16 سبتمبر

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 16-9 - 2017،وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر* شكري: “الرباعي العربي” ملتزم بموقفه تجاه قطر.* مجمع للبتروكيماويات في محور القناة بإستثمارات 3 مليارات دولار.* المدارس اليابانية تبدأ أول أكتوبر والحد الأقصى للمصروفات

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 16-9 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

* شكري: “الرباعي العربي” ملتزم بموقفه تجاه قطر.

* مجمع للبتروكيماويات في محور القناة بإستثمارات 3 مليارات دولار.

* المدارس اليابانية تبدأ أول أكتوبر والحد الأقصى للمصروفات 4000 جنيه.

* نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: نهتم بتلبية احتياجات مصر لتمويل المشروعات المهمة.

* 3.6 مليار جنيه مؤشر أرباح 11 شركة بقطاع الأعمال.

الأهرام

* شكري: “الرباعي العربي” ملتزم بموقفه تجاه قطر.

* الداخلية تستضيف المؤتمر الـ 27 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا.

* 2٫5 مليون طالب جامعي يبدأون العام الدراسي اليوم.. لا زيادة في المصروفات.. وحظر ممارسة العمل الحزبي.

* أسامة عسران نائب الوزير: 300 ألف خطأ في فواتير الكهرباء.. والمواطن لن يتحمل أعباء قراءة العدادات من شركات مدنية.

* مجمع للبتروكيماويات في محور القناة بإستثمارات 3 مليارات دولار.

* استثمارات “أمريكية” جديدة للحد من ارتفاع أسعار الدواء.

* تباين في أسعار السلع الأساسية خلال 7 أشهر.

* “الفلاح الفصيح” محمد برغش: الحكومة أسقطت القطن من حساباتها.. وتحركها الأخير محمود ولكن!

* عند السابعة مساء الليلة.. الأهلي في اختبار صعب أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

* غانا تلعب بورقة الضغط النفسي لإجهاض حلم المنتخب.

* الزمالك في معسكر مغلق استعدادًا للداخلية.. ونيبوشا يشعل الحماس.. تجديد تعاقد حامد وجبر وتوفيق وبند في عقد الشناوي يسمح باحترافه.

* في تقرير رسمي للفيفا.. أندية العالم أنفقت 4,71 مليار دولار في الميركاتو الصيفي.

أخبار اليوم

* في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. الرئيس السيسي يعرض رؤية مصر الشاملة لمكافحة الإرهاب.

* بحضور الرئيس السيسي وشخصيات دولية مهمة.. إحتفالية عالمية كبرى في الذكرى 75 لمعركة العلمين الثانية.

* تحركات برلمانية لمقاضاة “هيومان رايتس ووتش” أمام الجنائية الدولية.. خطاب من مجلس النواب يدين إنتهاك المنظمة لمبادئ الأمم المتحدة.

* المدارس اليابانية تبدأ أول أكتوبر والحد الأقصى للمصروفات 4000 جنيه.

‎* مكاسب عديدة لمصر في مؤتمر الشمول المالي.. اختيار مصر نائبًا لرئيس الإتحاد.. وإشادة بإصلاحات البنك المركزي.

* طارق عامر: ارتفاع حصة الأجانب في أدوات الدين إلى 15 مليار دولار.

* رئيس البنك الأهلي: الشمول المالي يرفع كفاءة الإقتصاد المصري.

* رئيس بنك مصر: الشمول المالي لم يعد ترفًا أو مجرد اختيار.

* أشرف الشرقاوي في حوار عن البشر والمكن والمليارات: نظام جديد للأجور في قطاع الأعمال العام.

* عمر حسن مستشار وزيرة التضامن: معاشات الموظفين لن تقل عن 40٪ من الأجر.. 705 مليارات جنيه حجم أموال التأمينات وإستثمارها بأعلى عائد.

* نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: نهتم بتلبية احتياجات مصر لتمويل المشروعات المهمة.

* داريو سكانابييكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: تطبيق الإصلاحات أدى لتحسين المؤشرات الاقتصادية.. وارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد المصري.

* باستثمارات 2 مليار دولار.. التوقيع على إنشاء أكبر مدينة صناعية.

* الليلة نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يتسلح بالجمهور لـ”دك” حصون الترجي.

* مرتضى: انتخابات الزمالك “خلصانة”.. والشطب ينتظر المشاغبين.

* بيبو يشعل انتخابات القلعة الحمراء مبكرًا.. أقطاب الأهلي يعلنون تأييد الخطيب ويتسابقون لدخول قائمته.

الجمهورية

* قضايا الإرهاب في اجتماع “عبدالعال” مع “من أجل المستقبل”.

* وزير الدفاع عقب عودته من كوريا الجنوبية: عقدنا مباحثات مثمرة لدعم التعاون العسكري بين البلدين.. ناقشنا الملفات والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود الحرب على الإرهاب.

* الجامعات تسابق الزمن بحملات نظافة وإنضباط.. خالد عبدالغفار: لن نتهاون مع الخارجين عن التقاليد والأعراف الجامعية.

* رئيس هيئة الأبنية التعليمية لـ”الجمهورية” قبل بداية الدراسة بأسبوع: رفع ميزانية الهيئة إلى 5 مليارات.. وبيروقراطية وزارة التخطيط تؤخر طرح 22 ألف فصل.. انتهاء أعمال الصيانة البسيطة في 90% من المدارس.. وبناء 8 آلاف فصل.. إجتماعات لحل أزمة تراخيص البناء بالقاهرة والجيزة والإسكندرية بسبب المحليات.. توقيع عقود بناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.. ديسمبر المقبل.. نستهدف بناء 100 مدرسة للمتفوقين لتغطية جميع أنحاء المحافظات.

* 3.6 مليار جنيه مؤشر أرباح 11 شركة بقطاع الأعمال.

* الخير يتدفق بـ4 اكتشافات بترولية جديدة.. 4700 برميل خام و8.10 مليون قدم غاز يوميًا واحتياطي 102 مليار قدم و173 مليون برميل زيت.. الملا: نموذج إيجابي للعمل.. تطور مستمر في الأداء وتنمية الاكتشافات.

* وزير الإسكان ومحافظ القاهرة اتفقا.. فريق متخصص لمتابعة تطوير مثلث ماسبيرو.. صرف التعويضات بعد المراجعة.. وتسكين المستحقين بالأسمرات.

* محافظ كفر الشيخ لـ”الجمهورية”: أكبر مزارع السمك بالشرق الأوسط.. جاهزة للافتتاح.. 5 آلاف طن سمك وجمبري.. والإنتاج للسوق المحلي والخارجي.

* آلاف العمال يسابقون الزمن لإنجاز “سكن مصر” بالقاهرة الجديدة.. 19 ألف “شقة” بـ 5 مليارات جنيه في القطامية والأندلس والمعارض.

* 8 أطنان من صكوك الأضاحي لأهالي الجيزة.. “لحمة الغلابة”.. مازالت “تحت التوزيع”.

* صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو بدوري الأبطال.