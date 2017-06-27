عناوين صحف الثلاثاء 27 يونيو

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المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها: الأهرام – السيسى: نستقبل عيد الفطر أمة واحدة قوية تسعى لبناء المستقبل – وزير البترول: 750 مليون دولار استثمارات أمريكية لمسح سواحل البحر الأحمر – قابيل: منظومة الرقابة على الصادرات والواردات



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:

الأهرام

– السيسى: نستقبل عيد الفطر أمة واحدة قوية تسعى لبناء المستقبل

– وزير البترول: 750 مليون دولار استثمارات أمريكية لمسح سواحل البحر الأحمر

– قابيل: منظومة الرقابة على الصادرات والواردات أنعشت مبيعات المنتجات المحلية

– وزير الموارد المائية: إحلال وتجديد 13 محطة رى وصرف

– ارتفاع أعداد السياح فى الثلث الأول من 2017

– اتحاد الغرف التجارية: الانتهاء من 50% من أعمال البنية التحتية للبورصة السلعية للخضراوات والفاكهة

– مجلس الدولة: القضاء العادى مختص بقضايا العجز المرضى للعاملين بالشركات

– 40 مليون جنيه نفقة شهرية للمطلقات ببطاقات ATM

– غادة والي: صرف زيادة المعاشات أول يوليو

– اتحاد الكرة يقرر إعادة تصميم درع جديد لمسابقة الدوري العام للموسم المقبل

الأخبار

– المفتي: ضرورة استعادة منظومة الأخلاق وإتقان العمل

– انتهاء 98.5% من طريق «شبرا ـ بنها» الحر

– مؤسسة جلوبال كابيتال العالمية: إقبال عالمي علي شراء السندات الدولارية المصرية

– 294 مليارجنيه قروضاً ممنوحة للحكومة حتي مارس الماضي

– شواطئ الإسكندرية الـ ٤٤ كاملة العدد أول أيام العيد

– الصلاة في الخلاء بالعريش وفي المساجد بالشيخ زويد

الجمهورية

– محلل أمريكي يتوقع “انقلاب قصر” في قطر

– افتتاح عدداً من المشروعات القومية بكفر الشيخ .. قريباً

– دعم البرنامج الاقتصادي .. مشروعات تنموية .. تعزيز التعاون مع الصناديق العربية

– الشعراوي: انتهي زمن البلطجية.. والردع لمن يتعدي علي أملاك الدولة

– الإفتاء: الدخول علي شبكات “الواي فاي” دون إذن .. ممنوع شرعاً