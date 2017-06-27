عناوين صحف الثلاثاء 27 يونيو

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:
الأهرام
– السيسى: نستقبل عيد الفطر أمة واحدة قوية تسعى لبناء المستقبل
– وزير البترول: 750 مليون دولار استثمارات أمريكية لمسح سواحل البحر الأحمر
– قابيل: منظومة الرقابة على الصادرات والواردات أنعشت مبيعات المنتجات المحلية
– وزير الموارد المائية: إحلال وتجديد 13 محطة رى وصرف
– ارتفاع أعداد السياح فى الثلث الأول من 2017
– اتحاد الغرف التجارية: الانتهاء من 50% من أعمال البنية التحتية للبورصة السلعية للخضراوات والفاكهة
– مجلس الدولة: القضاء العادى مختص بقضايا العجز المرضى للعاملين بالشركات
– 40 مليون جنيه نفقة شهرية للمطلقات ببطاقات ATM
– غادة والي: صرف زيادة المعاشات أول يوليو
– اتحاد الكرة يقرر إعادة تصميم درع جديد لمسابقة الدوري العام للموسم المقبل
الأخبار
– المفتي: ضرورة استعادة منظومة الأخلاق وإتقان العمل
– انتهاء 98.5% من طريق «شبرا ـ بنها» الحر
– مؤسسة جلوبال كابيتال العالمية: إقبال عالمي علي شراء السندات الدولارية المصرية
– 294 مليارجنيه قروضاً ممنوحة للحكومة حتي مارس الماضي
– شواطئ الإسكندرية الـ ٤٤ كاملة العدد أول أيام العيد
– الصلاة في الخلاء بالعريش وفي المساجد بالشيخ زويد
الجمهورية
– محلل أمريكي يتوقع “انقلاب قصر” في قطر
– افتتاح عدداً من المشروعات القومية بكفر الشيخ .. قريباً
– دعم البرنامج الاقتصادي .. مشروعات تنموية .. تعزيز التعاون مع الصناديق العربية
– الشعراوي: انتهي زمن البلطجية.. والردع لمن يتعدي علي أملاك الدولة
– الإفتاء: الدخول علي شبكات “الواي فاي” دون إذن .. ممنوع شرعاً