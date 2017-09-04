عناوين صحف الإثنين 4 سبتمبر

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف المصرية اليوم..
الأهرام
– انطلاق قمة مجموعة «بريكس» التاسعة بمشاركة مصر
– إنشاء ميناءين للصيد بشلاتين وأبو رماد
– «التعليم العالى» تطلق مبادرة لإنقاذ البحيرات المصرية
– البعثة المصرية يشكر خادم الحرمين على استضافة 1000 من أسر الشهداء
– غادة والى لممثل صندوق النقد:مساعدات مالية لحماية الفقراء
– انطلاق المرحلة الثالثة من حملة «التاء المربوطة»
– مطار القاهرة يتشح باللون الأبيض وفى استقبال 70 ألف حاج
الجمهورية
– وزير التعليم يطفيْ غضب المعلمين
– تحويل مديري “الحمام والضبعة” للتحقيق لتغيبهما عن العمل
– رحلة “الجمهورية” لأوائل الثانوية تنطلق اليوم إلي الصين
– وفد بريطاني يزور مصر لبحث الاستثمارات بالقناة والعاصمة الإدارية
– الخبراء: سحب الدرجات العلمية وإلغاء الترقيات لمواجهة الظاهرة
– السبت القادم .. بدء امتحانات التصفية بجامعة الأزهر
– تحليل فيروس سي للطلاب الجدد بجامعة المنيا