سيـــاســة

عناوين صحف الإثنين 4 سبتمبر

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف المصرية اليوم.. الأهرام – انطلاق قمة مجموعة «بريكس» التاسعة بمشاركة مصر – إنشاء ميناءين للصيد بشلاتين وأبو رماد – «التعليم العالى» تطلق مبادرة لإنقاذ البحيرات المصرية – البعثة المصرية ي
4 سبتمبر، 2017 4 سبتمبر، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف المصرية اليوم..

الأهرام

– انطلاق قمة مجموعة «بريكس» التاسعة بمشاركة مصر

– إنشاء ميناءين للصيد بشلاتين وأبو رماد

– «التعليم العالى» تطلق مبادرة لإنقاذ البحيرات المصرية

– البعثة المصرية يشكر خادم الحرمين على استضافة 1000 من أسر الشهداء

– غادة والى لممثل صندوق النقد:مساعدات مالية لحماية الفقراء

– انطلاق المرحلة الثالثة من حملة «التاء المربوطة»

– مطار القاهرة يتشح باللون الأبيض وفى استقبال 70 ألف حاج

 

الجمهورية

– وزير التعليم يطفيْ غضب المعلمين

– تحويل مديري “الحمام والضبعة” للتحقيق لتغيبهما عن العمل

– رحلة “الجمهورية” لأوائل الثانوية تنطلق اليوم إلي الصين

– وفد بريطاني يزور مصر لبحث الاستثمارات بالقناة والعاصمة الإدارية

– الخبراء: سحب الدرجات العلمية وإلغاء الترقيات لمواجهة الظاهرة

– السبت القادم .. بدء امتحانات التصفية بجامعة الأزهر

– تحليل فيروس سي للطلاب الجدد بجامعة المنيا

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