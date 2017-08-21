سيـــاســة

عناوين صحف الإثنين .. 21 أغسطس

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:الأهرام– رئيس نقابة الغزل:المفاوضات مع عمال المحلةاستمرت حتى منتصف الليل– قمة مصرية ـ صومالية لتعزيز التعاون بين البلدين– الأزهر: آيات المواريث بالقرآن لا تحتمل «الاجتهاد»&nd
21 أغسطس، 2017 21 أغسطس، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:

الأهرام

– رئيس نقابة الغزل:المفاوضات مع عمال المحلةاستمرت حتى منتصف الليل

– قمة مصرية ـ صومالية لتعزيز التعاون بين البلدين

– الأزهر: آيات المواريث بالقرآن لا تحتمل «الاجتهاد»

– المجلس الأعلى للجامعات الخاصة: خفض الحد الأدنى للصيدلة والهندسة والحاسبات والإعلام بين 0٫5% و 3%

– وزير الدفاع السودانى : حريصون على المشاركة والتعاون مع مصر

– الإمام الأكبر لنقيب الصحفيين :الأزهر يقدر دور الإعلام الجاد فى نشر الوعى والتنمية

الأخبار

– الرئيس يفتتح أول محطة للطاقة الشمسية بجنوب سيناء نوفمبر المقبل

– رئيس الوزراء يبحث المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي

– الصادرات المصرية لروسيا تحقق زيادة بنسبة 26%

– مصر ترأس اجتماعا لبحث القرار العربي لمكافحة الإرهاب

– 84% من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ 10 مشروعات كبري بقطاع النقل

– وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني التعاون بين البلدين

 

الجمهورية

– لأول مرة.. منظومة إلكترونية لمنع التلاعب في طلبات الإسكان الاجتماعي

– مد توصيل التيار للعشوائيات والمخالفة.. حتي نهاية ديسمبر

– وزير التموين: هيكلة “القابضة الغذائية” قبل دراسة قيدها بالبورصة

– د. الطيب: دور الإعلام مهم في نشر الوعي الصحيح

– استنساخ “الخديوي إسماعيل” لوضعه أمام قصر عابدين

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