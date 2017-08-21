سيـــاســة

عناوين صحف الإثنين .. 21 أغسطس

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:الأهرام– رئيس نقابة الغزل:المفاوضات مع عمال المحلةاستمرت حتى منتصف الليل– قمة مصرية ـ صومالية لتعزيز التعاون بين البلدين– الأزهر: آيات المواريث بالقرآن لا تحتمل «الاجتهاد»&nd