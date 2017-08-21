عناوين صحف الإثنين .. 21 أغسطس

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:
الأهرام
– رئيس نقابة الغزل:المفاوضات مع عمال المحلةاستمرت حتى منتصف الليل
– قمة مصرية ـ صومالية لتعزيز التعاون بين البلدين
– الأزهر: آيات المواريث بالقرآن لا تحتمل «الاجتهاد»
– المجلس الأعلى للجامعات الخاصة: خفض الحد الأدنى للصيدلة والهندسة والحاسبات والإعلام بين 0٫5% و 3%
– وزير الدفاع السودانى : حريصون على المشاركة والتعاون مع مصر
– الإمام الأكبر لنقيب الصحفيين :الأزهر يقدر دور الإعلام الجاد فى نشر الوعى والتنمية
الأخبار
– الرئيس يفتتح أول محطة للطاقة الشمسية بجنوب سيناء نوفمبر المقبل
– رئيس الوزراء يبحث المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي
– الصادرات المصرية لروسيا تحقق زيادة بنسبة 26%
– مصر ترأس اجتماعا لبحث القرار العربي لمكافحة الإرهاب
– 84% من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ 10 مشروعات كبري بقطاع النقل
– وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني التعاون بين البلدين
الجمهورية
– لأول مرة.. منظومة إلكترونية لمنع التلاعب في طلبات الإسكان الاجتماعي
– مد توصيل التيار للعشوائيات والمخالفة.. حتي نهاية ديسمبر
– وزير التموين: هيكلة “القابضة الغذائية” قبل دراسة قيدها بالبورصة
– د. الطيب: دور الإعلام مهم في نشر الوعي الصحيح
– استنساخ “الخديوي إسماعيل” لوضعه أمام قصر عابدين