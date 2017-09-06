عناوين صحف الأربعاء 6 سبتمبر

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وأهمها:
الأهرام
* السيسى يطالب بمشاركة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وفق رؤيتها الوطنية.
* السيسى يدعو مجتمع الأعمال الهندى إلى زيادة استثماراته فى مصر.
* الحكومة توافق على العقد الرئيسى لمحطة الضبعة النووية.
* أشلاء بشرية على طريق أسيوط .. تثير لغزا.
* شوقى: فتحنا ملف المدارس الدولية ولن نتستر على فساد.
* تكثيف رحلات عودة الحجاج ومطار القاهرة يستقبل اليوم وغداً 19 رحلة.
* ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 27 ألف عامل.
* النيابة الإدارية: إحالة 4 مسئولين بجمارك بورسعيد إلى المحاكمة لإهدارهم المال العام.
* البنك الدولى: انتعاش الاستثمارات الخاصة نهاية العام لتحسن مناخ الأعمال.
* رئيس مصلحة الضرائب: تسوية 450 نزاعا ضريبيا بقيمة 1.5 مليار جنيه.
* 68 مليار دولار لإنشاء مجمع للبتروكيماويات بمحور قناة السويس.
* رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية: «مدرسة فى كل مصنع» للقضاء على ظاهرة نقص العمالة المدربة.
* مسئول بمدينة القوصية: دفنا 14 جوالا لبقايا بشرية ولا نعرف سرها.
* اعترافات قاتل الطفلة «شهد» بالبحيرة إدمان المخدرات وكثرة الديون دفعتنى لإرتكاب الجريمة.
* المنتخب يهزم أوغندا بهدف «صلاح» ويستعيد الصدارة.
الجمهورية
* السيسي: نطبق برنامجاً طموحاً للتنمية.. والشباب ركيزة الإصلاح.
* الرئيس: نمتلك سوقاً ضخماً وأيدي عاملة وموقعاً متميزاً.
* تعزيز التعاون بين مصر والهند.
* بوتين: سألبي دعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر.. نريد استئناف الرحلات الجوية بالكامل.
* قمة مصرية ــ صينية في شيامن.. اتفاقيتان للتعاون ومذكرة تفاهم لتنفيذ “مصر سات 2” والقطار الكهربائي.
* وزير الصناعة يفتتح فعاليات معرض الصين والدول العربية.
* مذكرات تفاهم اقتصادية في لقاء السيسي وسانج.
* 4 اتفاقيات للتعاون بين دول القمة وبنك التنمية الجديد.
* تدريبات “النجم الساطع” تعود بعد غياب 8 سنوات.
* 400 ألف طن مخلفات “الأضحي” بالعاصمة.
* الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.
* وزير الأوقاف: 2000 جنيه للإمام المجدد وألف للمتميز.
* وزير التربية والتعليم يعلن الاستعدادات للعام الدراسي.
* تنفيذ 90% من “كهرباء” العاصمة الإدارية.
* التحقيق مع 4 أساتذة بالقاهرة شاركوا في مؤتمر للإرهابية بألمانيا.
* اليوم عودة أول أفواج الحج.. واستعدادات قصوي بالموانئ.
* الجيزة تسترد 453 ألف متر وتزيل 737 تعد علي أملاك الدولة.
* وزير الزراعة: تقاوي مصرية تناسب مناخنا.. وتقاوم الأفات.
* “الصحة”: علاج 77 ألف مواطن بالمجان.. في شهر.
* 210 ملايين دولار من البنك الآسيوي لتمويل مشروعات الطاقة بمصر.
* وزيرة التخطيط: مطلوب “حوافز” عاجلة للمدخرات المحلية.
* استقرار أسعار الذهب “محلياً” رغم ارتفاعه “عالمياً”.
* ضبط 5 من المتهمين.. في أحداث “أتريب”.
* الشامي يفجر أزمة في الأهلي.