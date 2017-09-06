سيـــاســة

عناوين صحف الأربعاء 6 سبتمبر

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وأهمها: الأهرام * السيسى يطالب بمشاركة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وفق رؤيتها الوطنية. * السيسى يدعو مجتمع الأعمال الهندى إلى زيادة استثماراته فى مصر. * الحكومة توافق على العقد الرئيسى لمحطة الضبعة النووية. * أشلاء
6 سبتمبر، 2017 6 سبتمبر، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وأهمها:

الأهرام

* السيسى يطالب بمشاركة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وفق رؤيتها الوطنية.

* السيسى يدعو مجتمع الأعمال الهندى إلى زيادة استثماراته فى مصر.

* الحكومة توافق على العقد الرئيسى لمحطة الضبعة النووية.

* أشلاء بشرية على طريق أسيوط .. تثير لغزا.

* شوقى: فتحنا ملف المدارس الدولية ولن نتستر على فساد.

* تكثيف رحلات عودة الحجاج ومطار القاهرة يستقبل اليوم وغداً 19 رحلة.

* ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 27 ألف عامل.

* النيابة الإدارية: إحالة 4 مسئولين بجمارك بورسعيد إلى المحاكمة لإهدارهم المال العام.

* البنك الدولى: انتعاش الاستثمارات الخاصة نهاية العام لتحسن مناخ الأعمال.

* رئيس مصلحة الضرائب: تسوية 450 نزاعا ضريبيا بقيمة 1.5 مليار جنيه.

* 68 مليار دولار لإنشاء مجمع للبتروكيماويات بمحور قناة السويس.

* رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية: «مدرسة فى كل مصنع» للقضاء على ظاهرة نقص العمالة المدربة.

* مسئول بمدينة القوصية: دفنا 14 جوالا لبقايا بشرية ولا نعرف سرها.

* اعترافات قاتل الطفلة «شهد» بالبحيرة إدمان المخدرات وكثرة الديون دفعتنى لإرتكاب الجريمة.

* المنتخب يهزم أوغندا بهدف «صلاح» ويستعيد الصدارة.

الجمهورية

* السيسي: نطبق برنامجاً طموحاً للتنمية.. والشباب ركيزة الإصلاح.

* الرئيس: نمتلك سوقاً ضخماً وأيدي عاملة وموقعاً متميزاً.

* تعزيز التعاون بين مصر والهند.

* بوتين: سألبي دعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر.. نريد استئناف الرحلات الجوية بالكامل.

* قمة مصرية ــ صينية في شيامن.. اتفاقيتان للتعاون ومذكرة تفاهم لتنفيذ “مصر سات 2” والقطار الكهربائي.

* وزير الصناعة يفتتح فعاليات معرض الصين والدول العربية.

* مذكرات تفاهم اقتصادية في لقاء السيسي وسانج.

* 4 اتفاقيات للتعاون بين دول القمة وبنك التنمية الجديد.

* تدريبات “النجم الساطع” تعود بعد غياب 8 سنوات.

* 400 ألف طن مخلفات “الأضحي” بالعاصمة.

* الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.

* وزير الأوقاف: 2000 جنيه للإمام المجدد وألف للمتميز.

* وزير التربية والتعليم يعلن الاستعدادات للعام الدراسي.

* تنفيذ 90% من “كهرباء” العاصمة الإدارية.

* التحقيق مع 4 أساتذة بالقاهرة شاركوا في مؤتمر للإرهابية بألمانيا.

* اليوم عودة أول أفواج الحج.. واستعدادات قصوي بالموانئ.

* الجيزة تسترد 453 ألف متر وتزيل 737 تعد علي أملاك الدولة.

* وزير الزراعة: تقاوي مصرية تناسب مناخنا.. وتقاوم الأفات.

* “الصحة”: علاج 77 ألف مواطن بالمجان.. في شهر.

* 210 ملايين دولار من البنك الآسيوي لتمويل مشروعات الطاقة بمصر.

* وزيرة التخطيط: مطلوب “حوافز” عاجلة للمدخرات المحلية.

* استقرار أسعار الذهب “محلياً” رغم ارتفاعه “عالمياً”.

* ضبط 5 من المتهمين.. في أحداث “أتريب”.

* الشامي يفجر أزمة في الأهلي.

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