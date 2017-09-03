سيـــاســة

عناوين صحف الأحد 3 سبتمبر

المال - خاص تقدم بوابة المال عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. الأهرام – انطلاق قمة «البريكس» فى الصين اليوم بمشاركة السيسى – أقباط سيدنى يحتفلون مع البابا بعيد الأب – التخطيط: الانتهاء من قواعد بيانات العاملين بالجهاز الإدارى – تهدد صادرات غزول وم