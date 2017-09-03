عناوين صحف الأحد 3 سبتمبر

المال – خاص
تقدم بوابة المال عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم..
الأهرام
– انطلاق قمة «البريكس» فى الصين اليوم بمشاركة السيسى
– أقباط سيدنى يحتفلون مع البابا بعيد الأب
– التخطيط: الانتهاء من قواعد بيانات العاملين بالجهاز الإدارى
– تهدد صادرات غزول ومنسوجات بقيمة 460 مليون دولار
– تركيا تطالب بتسجيل الشركات المصرية المتعاملة معها قبل الثلاثاء المقبل
– زيادة كميات وقود الطائرات لتسهيل عودة الحجاج
– 4.359 مليار جنيه تعويضات لنزع الملكية
– 30 % زيادة فى مبيعات المشغولات الذهبية
الجمهورية
– تعديل قانون التعليم لإنقاذ المهددين بإلغاء العقود
– 8 ملايين يصرفون المعاش من البريد.. الثلاثاء
– 900 مليار جنيه استثمارات المياه بالمحافظات
– الإنتاج الحربي ينفذ 10 مشروعات تنموية بالبحيرة
– الأسعار تشتعل 100%.. والمواطنون يهربون إلي “الجملة”