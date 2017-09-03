سيـــاســة

عناوين صحف الأحد 3 سبتمبر

المال - خاص تقدم بوابة المال عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. الأهرام – انطلاق قمة «البريكس» فى الصين اليوم بمشاركة السيسى – أقباط سيدنى يحتفلون مع البابا بعيد الأب – التخطيط: الانتهاء من قواعد بيانات العاملين بالجهاز الإدارى – تهدد صادرات غزول وم
3 سبتمبر، 2017 3 سبتمبر، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة المال عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم..

الأهرام

– انطلاق قمة «البريكس» فى الصين اليوم بمشاركة السيسى

– أقباط سيدنى يحتفلون مع البابا بعيد الأب

– التخطيط: الانتهاء من قواعد بيانات العاملين بالجهاز الإدارى

– تهدد صادرات غزول ومنسوجات بقيمة 460 مليون دولار

– تركيا تطالب بتسجيل الشركات المصرية المتعاملة معها قبل الثلاثاء المقبل

– زيادة كميات وقود الطائرات لتسهيل عودة الحجاج

– 4.359 مليار جنيه تعويضات لنزع الملكية

– 30 % زيادة فى مبيعات المشغولات الذهبية

 

الجمهورية

– تعديل قانون التعليم لإنقاذ المهددين بإلغاء العقود

– 8 ملايين يصرفون المعاش من البريد.. الثلاثاء

– 900 مليار جنيه استثمارات المياه بالمحافظات

– الإنتاج الحربي ينفذ 10 مشروعات تنموية بالبحيرة

– الأسعار تشتعل 100%.. والمواطنون يهربون إلي “الجملة”

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