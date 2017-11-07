سيـــاســة

عناوين الصحف المصرية .. الثلاثاء 7 نوفمبر

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها: الأهرام * الرئيس: ثقتى فى شباب مصر كبيرة ولدينا إرادة سياسية للتواصل معهم. * شكرى: مصر بادرت بوضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. * الرئيس يستعرض مع الأمير الحسن بن طلال رؤية مصر للقضاء على الإرهاب. * عرفان
7 نوفمبر، 2017 7 نوفمبر، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:

الأهرام

* الرئيس: ثقتى فى شباب مصر كبيرة ولدينا إرادة سياسية للتواصل معهم.

* شكرى: مصر بادرت بوضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

* الرئيس يستعرض مع الأمير الحسن بن طلال رؤية مصر للقضاء على الإرهاب.

* عرفان فى كلمته امام مؤتمر دولى فى فيينا: مكافحة الفساد ساهمت فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى المصرى.

* رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بسيناء.

* الدميرى: مؤشرات إيجابية للسياحة خلال 9 أشهر.

* الزراعة: شروط جديدة لتصدير الحاصلات.

* 45 ألف طن لحوم طازجة من السودان بـ ٤٫٨ مليار جنيه.

* بعثة مصرية تعرض فرص الاستثمار على البريطانيين غدا.

* توقيع العقد النهائى مع «باجاج الهندية» لتطوير المحالج الشهر الحالى.

* «نصر» تبحث مع مديرة البرنامج الإنمائى دعم المستثمر الصغير.

* أولياء أمور بكفرالشيخ ينهون اعتصامهم داخل المدرسة.

* خبز المدينة الجامعية بالشرقية سقط سهوا من حسابات التموين.

* جامعة المنصورة تتوسع فى برامج «مانشستر» لجذب الوافدين.

* ضبط طن ونصف طن لحوم فاسدة بمطعم شهير بأكتوبر.

* إحباط تهريب مكملات غذائية فاسدة بميناء بورسعيد.

* بدلاء الزمالك ينتظرون فرصة المشاركة الأساسية فى مباريات الكأس.

الجمهورية

* الرئيس في جلسة “اختلاف الحضارات والثقافات: الصدام أمر محتمل.. والتفاعل “حتمي”.

* السيسي: احترامنا للعقائد بالفعل.. وليس بالكلام.

* الأمير الحسن: الإنسان الحضاري لا يلجأ إلي العنف لفرض رأيه.

* حواس: مصر تاريخياً صِمَام أمن لجيرانها.. وعقيدة الجيش الحفاظ علي هوية وحدود الدولة.

* يودافيتش: مصر منحتنا فرصة لأن يسمع كل منا الآخر.

* القادة الأفارقة: الاستثمار في التعليم يحافظ علي موارد القارة السمراء ويحقق السلام.

* -عبدالله ديونيه: تنمية العنصر البشري يتيح لنا مواكبة العالم.

* حاكم الشارقة: مصر قادرة علي أن تقود الدنيا.

* السيسي في لقاء محمود عباس: ضرورة مواصلة جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

* المحمول الذكي.. شرط صرف نفقة المطلقات بالمحمول.

* عرفان وقع بروتوكولاً مع الأمم المتحدة وألقي كلمة أمام مؤتمر فيينا: نؤسس لاقتصاد حقيقي.. يصلح للاندماج “عالمياً”.

* “البرلمان”.. تعليقا علي تحرير “الحايس”: تحية واجبة للقوات المسلحة والشرطة.. ردتّ الاعتبار لمصر.

* شيخ الأزهر يلقي خطاباً في “حوار الحضارات” يلتقي بابا الفاتيكان ورئيس وزراء إيطاليا.

* رئيس الأركان في جولة اطمأن خلالها علي “المقاتلين”.

* “الشرقاوي” يبحث مع وفد شركة “باجاج” تطوير القطن.

* قابيل: 40 شركة مصرية تبحث فرص الاستثمار المشترك مع البريطانيين.

* سحر نصر في لقاء مع مدير شركة أوبر بمصر: المنتدي.. فرصة لدعم المبادرات الشبابية.

* حبس محاسب وسائق وعاطل سرقوا خزينة.

* مدرب المنتخب في موتمر صحفي: متفائل بالفوز علي غانا.

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