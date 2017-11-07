سيـــاســة

عناوين الصحف المصرية .. الثلاثاء 7 نوفمبر

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها: الأهرام * الرئيس: ثقتى فى شباب مصر كبيرة ولدينا إرادة سياسية للتواصل معهم. * شكرى: مصر بادرت بوضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. * الرئيس يستعرض مع الأمير الحسن بن طلال رؤية مصر للقضاء على الإرهاب. * عرفان