عناوين الصحف المصرية .. الثلاثاء 7 نوفمبر

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:
الأهرام
* الرئيس: ثقتى فى شباب مصر كبيرة ولدينا إرادة سياسية للتواصل معهم.
* شكرى: مصر بادرت بوضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
* الرئيس يستعرض مع الأمير الحسن بن طلال رؤية مصر للقضاء على الإرهاب.
* عرفان فى كلمته امام مؤتمر دولى فى فيينا: مكافحة الفساد ساهمت فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى المصرى.
* رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بسيناء.
* الدميرى: مؤشرات إيجابية للسياحة خلال 9 أشهر.
* الزراعة: شروط جديدة لتصدير الحاصلات.
* 45 ألف طن لحوم طازجة من السودان بـ ٤٫٨ مليار جنيه.
* بعثة مصرية تعرض فرص الاستثمار على البريطانيين غدا.
* توقيع العقد النهائى مع «باجاج الهندية» لتطوير المحالج الشهر الحالى.
* «نصر» تبحث مع مديرة البرنامج الإنمائى دعم المستثمر الصغير.
* أولياء أمور بكفرالشيخ ينهون اعتصامهم داخل المدرسة.
* خبز المدينة الجامعية بالشرقية سقط سهوا من حسابات التموين.
* جامعة المنصورة تتوسع فى برامج «مانشستر» لجذب الوافدين.
* ضبط طن ونصف طن لحوم فاسدة بمطعم شهير بأكتوبر.
* إحباط تهريب مكملات غذائية فاسدة بميناء بورسعيد.
* بدلاء الزمالك ينتظرون فرصة المشاركة الأساسية فى مباريات الكأس.
الجمهورية
* الرئيس في جلسة “اختلاف الحضارات والثقافات: الصدام أمر محتمل.. والتفاعل “حتمي”.
* السيسي: احترامنا للعقائد بالفعل.. وليس بالكلام.
* الأمير الحسن: الإنسان الحضاري لا يلجأ إلي العنف لفرض رأيه.
* حواس: مصر تاريخياً صِمَام أمن لجيرانها.. وعقيدة الجيش الحفاظ علي هوية وحدود الدولة.
* يودافيتش: مصر منحتنا فرصة لأن يسمع كل منا الآخر.
* القادة الأفارقة: الاستثمار في التعليم يحافظ علي موارد القارة السمراء ويحقق السلام.
* -عبدالله ديونيه: تنمية العنصر البشري يتيح لنا مواكبة العالم.
* حاكم الشارقة: مصر قادرة علي أن تقود الدنيا.
* السيسي في لقاء محمود عباس: ضرورة مواصلة جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
* المحمول الذكي.. شرط صرف نفقة المطلقات بالمحمول.
* عرفان وقع بروتوكولاً مع الأمم المتحدة وألقي كلمة أمام مؤتمر فيينا: نؤسس لاقتصاد حقيقي.. يصلح للاندماج “عالمياً”.
* “البرلمان”.. تعليقا علي تحرير “الحايس”: تحية واجبة للقوات المسلحة والشرطة.. ردتّ الاعتبار لمصر.
* شيخ الأزهر يلقي خطاباً في “حوار الحضارات” يلتقي بابا الفاتيكان ورئيس وزراء إيطاليا.
* رئيس الأركان في جولة اطمأن خلالها علي “المقاتلين”.
* “الشرقاوي” يبحث مع وفد شركة “باجاج” تطوير القطن.
* قابيل: 40 شركة مصرية تبحث فرص الاستثمار المشترك مع البريطانيين.
* سحر نصر في لقاء مع مدير شركة أوبر بمصر: المنتدي.. فرصة لدعم المبادرات الشبابية.
* حبس محاسب وسائق وعاطل سرقوا خزينة.
* مدرب المنتخب في موتمر صحفي: متفائل بالفوز علي غانا.