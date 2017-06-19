عناوين الصحف المصرية الإثنين 19 يونيو

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأهم عناوين الصحف المصرية اليوم .. وجاء فيها:
الأهرام
– الرئيس يستقبل مجموعة من المواطنين على إفطار خاص
– البرلمان يبدأ اليوم مناقشة الخطة والموازنة
– رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير النمسا بالقاهرة
– وزير الدفاع: الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وكرامة شعبه مهمة مقدسة لا تهاون فيها
– أستاذ علم اجتماع سياسي: مجلس النواب لم يخطئ فى مناقشة الاتفاقية
– التصديق على قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة
– بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لإنشاء محطة صرف صحى
– هالة السعيد: برامج لتدريب الموظفين والاعتماد على الكفاءة
– شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى لقمة دول حوض النيل بأوغندا بعد غد
– السكة الحديد توفر 4 تذاكر لكل مواطن بالرقم القومى لدعم نقل أهالى الصعيد خلال العيد
-صلاح فوزى: مصر حققت مكاسب اقتصادية كبيرة من اتفاقية «ترسيم الحدود»
الأخبار
– البنك المركزي: ٩٫٣ مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 6 أشهر
– ١٠٠ جرار جديد للسكة الحديد ورفع حجم البضائع لـ٢٥ مليون طن
– اجتماع مغلق بين رئيسي البرلمان والوزراء قبل مناقشة الموازنة العامة
– صرف العلاوة الخاصة بالمؤسسات الصحفية قبل العيد
– ٩٥٫٩٪ نسبة النجاح في عينة الجغرافيا.. و٤٠٨ حصلوا علي الدرجة النهائية
– استبعاد ١٧ جزيرة نيلية من قائمة المحميات الطبيعية
الجمهورية
– 8 كاميرات رصدت جريمة المعادي.. وفريق البحث يوسع دائرة الاشتباه
– الحكومة تعلن الحرب علي “الروتين”
– مستشار الدراسات الاجتماعية بـ”التعليم”: “25 يناير” و”30 يونيه” .. خارج منهج التاريخ
– “الغزل” يدخل مرحلة التطوير بمليار جنيه
– سيمنس توفر فرص التعليم والتدريب للشباب المصري في ألمانيا
– وزير النقل: 6 عربات إضافية بكل قطار في العيد والمترو حتي الثانية صباحاً