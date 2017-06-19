عناوين الصحف المصرية الإثنين 19 يونيو

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المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأهم عناوين الصحف المصرية اليوم .. وجاء فيها:الأهرام– الرئيس يستقبل مجموعة من المواطنين على إفطار خاص– البرلمان يبدأ اليوم مناقشة الخطة والموازنة– رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير النمسا بالقاهرة– وزير الدفاع: الدفاع عن الوطن وتأمي



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأهم عناوين الصحف المصرية اليوم .. وجاء فيها:

الأهرام

– الرئيس يستقبل مجموعة من المواطنين على إفطار خاص

– البرلمان يبدأ اليوم مناقشة الخطة والموازنة

– رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير النمسا بالقاهرة

– وزير الدفاع: الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وكرامة شعبه مهمة مقدسة لا تهاون فيها

– أستاذ علم اجتماع سياسي: مجلس النواب لم يخطئ فى مناقشة الاتفاقية

– التصديق على قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

– بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لإنشاء محطة صرف صحى

– هالة السعيد: برامج لتدريب الموظفين والاعتماد على الكفاءة

– شكرى يشارك فى الاجتماع الوزارى لقمة دول حوض النيل بأوغندا بعد غد

– السكة الحديد توفر 4 تذاكر لكل مواطن بالرقم القومى لدعم نقل أهالى الصعيد خلال العيد

-صلاح فوزى: مصر حققت مكاسب اقتصادية كبيرة من اتفاقية «ترسيم الحدود»

الأخبار

– البنك المركزي: ٩٫٣ مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 6 أشهر

– ١٠٠ جرار جديد للسكة الحديد ورفع حجم البضائع لـ٢٥ مليون طن

– اجتماع مغلق بين رئيسي البرلمان والوزراء قبل مناقشة الموازنة العامة

– صرف العلاوة الخاصة بالمؤسسات الصحفية قبل العيد

– ٩٥٫٩٪ نسبة النجاح في عينة الجغرافيا.. و٤٠٨ حصلوا علي الدرجة النهائية

– استبعاد ١٧ جزيرة نيلية من قائمة المحميات الطبيعية

الجمهورية

– 8 كاميرات رصدت جريمة المعادي.. وفريق البحث يوسع دائرة الاشتباه

– الحكومة تعلن الحرب علي “الروتين”

– مستشار الدراسات الاجتماعية بـ”التعليم”: “25 يناير” و”30 يونيه” .. خارج منهج التاريخ

– “الغزل” يدخل مرحلة التطوير بمليار جنيه

– سيمنس توفر فرص التعليم والتدريب للشباب المصري في ألمانيا

– وزير النقل: 6 عربات إضافية بكل قطار في العيد والمترو حتي الثانية صباحاً