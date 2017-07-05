سيـــاســة

عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 5 يوليو

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 5يوليو 2017. أخبار مصر – السيسى: بدأنا مرحلة من التعاون الفعال لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية – أرباح تجارة المحاليل الطبية تفوق المخدرات – الطقس يمنح المصريين 3 أيام “إجازة” .. من الموجة الحارة الأه
5 يوليو، 2017 5 يوليو، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 5يوليو 2017.

أخبار مصر

– السيسى: بدأنا مرحلة من التعاون الفعال لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية

– أرباح تجارة المحاليل الطبية تفوق المخدرات

– الطقس يمنح المصريين 3 أيام “إجازة” .. من الموجة الحارة

الأهرام

– السيسى: بدأنا مرحلة من التعاون الفعال لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية

– النائب العام يحيل 41 متهما للجنايات كونوا جماعة إجرامية لارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء

– البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.. ويقر نهائيا على الموازنة العامة للدولة

– «التموين» تتحمل زيادة أسعار نقل السلع و84 مليونا يستفيدون بالخبز المدعم

– قطـــــــر .. إمارة المــــــــال والإرهـــــــــاب

– المقاولون العرب يطالب ليفربول بـ16 مليون جنيه فى صفقة صلاح

– «بلتون» يتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه إلى 16.6 فى ديسمبر وتثبيت سعر الفائدة

الأخبار

– وزير التعليم: إنشاء 15 ألف فصل جديد وتجهيز 45 مدرسة يابانية

– مدير «الفاو» يشيد بجهود مصر في مشروع الـ 1.5 مليون فدان

– محلب: مصر تدعم أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣

– وزير التعليم: أخوض حربا داخل الوزارة لإدخال البرامج التكنولوجية

– أرباح تجارة المحاليل الطبية تفوق المخدرات

– ‎القائم بالأعمال الأمريكي : نشكر السيسي لدعمه علاقات البلدين

الجمهورية

– السيسي: لولا الشعب المصري.. ما نجحنا في مواجهة التحديات

– البرلمان يوافق نهائياً علي “الوطنية للانتخابات” .. ودستة قوانين جديدة

– دول المقاطعة : علي “الدوحة” أن تختار بين الإخوان أو القطيعة

– شاهدا الإثبات: في قضية الآعتصام المسلح معتصمو “رابعة ” أطلقوا الرصاص علي الشرطة

– الطقس يمنح المصريين 3 أيام “إجازة” .. من الموجة الحارة

– رضا حجازي أمام النواب: تصحيح الثانوية ينتهي 10 يوليو .. والنتيجة الأسبوع الثالث

– اللواء ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير: 3 مراحل للتنفيذ علي 3140 فداناً

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