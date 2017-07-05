سيـــاســة

عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 5 يوليو

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 5يوليو 2017. أخبار مصر – السيسى: بدأنا مرحلة من التعاون الفعال لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية – أرباح تجارة المحاليل الطبية تفوق المخدرات – الطقس يمنح المصريين 3 أيام “إجازة” .. من الموجة الحارة الأه