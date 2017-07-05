عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 5 يوليو

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء، 5يوليو 2017.
أخبار مصر
– السيسى: بدأنا مرحلة من التعاون الفعال لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية
– أرباح تجارة المحاليل الطبية تفوق المخدرات
– الطقس يمنح المصريين 3 أيام “إجازة” .. من الموجة الحارة
الأهرام
– السيسى: بدأنا مرحلة من التعاون الفعال لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية
– النائب العام يحيل 41 متهما للجنايات كونوا جماعة إجرامية لارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء
– البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.. ويقر نهائيا على الموازنة العامة للدولة
– «التموين» تتحمل زيادة أسعار نقل السلع و84 مليونا يستفيدون بالخبز المدعم
– قطـــــــر .. إمارة المــــــــال والإرهـــــــــاب
– المقاولون العرب يطالب ليفربول بـ16 مليون جنيه فى صفقة صلاح
– «بلتون» يتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه إلى 16.6 فى ديسمبر وتثبيت سعر الفائدة
الأخبار
– وزير التعليم: إنشاء 15 ألف فصل جديد وتجهيز 45 مدرسة يابانية
– مدير «الفاو» يشيد بجهود مصر في مشروع الـ 1.5 مليون فدان
– محلب: مصر تدعم أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣
– وزير التعليم: أخوض حربا داخل الوزارة لإدخال البرامج التكنولوجية
– أرباح تجارة المحاليل الطبية تفوق المخدرات
– القائم بالأعمال الأمريكي : نشكر السيسي لدعمه علاقات البلدين
الجمهورية
– السيسي: لولا الشعب المصري.. ما نجحنا في مواجهة التحديات
– البرلمان يوافق نهائياً علي “الوطنية للانتخابات” .. ودستة قوانين جديدة
– دول المقاطعة : علي “الدوحة” أن تختار بين الإخوان أو القطيعة
– شاهدا الإثبات: في قضية الآعتصام المسلح معتصمو “رابعة ” أطلقوا الرصاص علي الشرطة
– الطقس يمنح المصريين 3 أيام “إجازة” .. من الموجة الحارة
– رضا حجازي أمام النواب: تصحيح الثانوية ينتهي 10 يوليو .. والنتيجة الأسبوع الثالث
– اللواء ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير: 3 مراحل للتنفيذ علي 3140 فداناً