عنان يرفض شراكة الإخوان

سلوى عثمان:فى ثالث أيام فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، كشفت الهيئة العليا للانتخابات عن وصول التوكيلات لأكثر من 814 ألف توكيل لـ23 مرشحا، مجددة الإعلان عن عدم تقدم أى مرشح بأوراقه، والتى تستمر اللجنة المشكلة من الهيئة فى تلقيها حتى 29 يناير.من جانبها، نظمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة ال

سلوى عثمان:

فى ثالث أيام فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، كشفت الهيئة العليا للانتخابات عن وصول التوكيلات لأكثر من 814 ألف توكيل لـ23 مرشحا، مجددة الإعلان عن عدم تقدم أى مرشح بأوراقه، والتى تستمر اللجنة المشكلة من الهيئة فى تلقيها حتى 29 يناير.

من جانبها، نظمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، كاشفة أنها بدأت التواصل المباشر بالجالية المصرية بإنجلترا، وستكون جولتها التالية فى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزيرة أن الانتخابات ستقام فى 139 مقرا للبعثات بالخارج، من خلال الرقم القومى، والذى من المسموح أن يكون منتهى المدة، أو جواز السفر المميكن.

وأعلنت عن إقامة غرفة عمليات لممثلى الجاليات المصرية لمساعدتهم فى أى مشكلة تواجههم، إلى جانب إطلاق الوزارة مطلع فبراير منصة للتواصل مع الجاليات المختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لحل أبرز المشكلات، وتنفيذ أهم مطالب المصريين، وسيتم عرض الإنجازات والمشروعات القومية خلال الثلاث سنوات الماضية، وأيضا ترجمة الفيلم المعروض بمؤتمر حكاية وطن.

وعلى صعيد آخر، تزايدت وتيرة الانتقادات التى وجهت لحملة المرشح الرئاسى المحتمل سامى عنان، بعد إعلان يوسف ندا‎، أحد الرموز التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين، عن 6 شروط لدعم الإخوان لترشح الفريق عنان بالانتخابات المقبلة، وهو ما كان له أثر على السوشيال ميديا، لا سيما مع وصول هاشتاج «#عنان_مرشح_الإخوان» على تويتر للمركز الثالث ضمن أعلى التغريدات.

ومن ناحيته أكد الدكتور حازم حسنى، المتحدث باسم حملة الفريق سامى عنان، أن المرشح الرئاسى لن يتلقى أو ينفذ شروطا من أحد، فهو مرشح لجميع المصريين، ولن يكون هناك اتصال بينه وبين الجماعة، ولكن مع ذلك لا يمكن لنا أن نمنع أى مصرى من التعبير عن رأيه الشخصى.

وأكد أن ما أعلن عنه عنان فى بيانه للترشح، وما سيتم الإعلان عنه لاحقا من برنامجه الانتخابى، موجه لجميع المصريين، قائلا: «كل من يريد الوقوف على الأرض التى وضعتها الحملة فهو أمر يخصه، ولكن من يحدد لنا أرضا تخصه فليقف عليها بمفرده».

أما حملة المرشح الرئاسى المحتمل خالد على، فقد أعلنت أنها ستستكمل خلال الأيام المقبلة عددا من الفاعليات لجمع التوكيلات من المحافظات، فيما يعرف باسم «معركة التوكيلات»، مضيفة أن هناك ارتفاعا بنسبة الشباب من 18 إلى 25 سنة، والنساء، والمسيحيين، بين محررى التوكيلات.

ودعت الحملة المواطنين الذين حرروا توكيلات لخالد على إلى سرعة إرسالها، كى لا يؤثر ذلك على فرص اكتمال النصاب القانونى اللازم للتقدم فى عدد من المحافظات بفوارق متفاوتة، ومنها محافظات الفيوم، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، وبورسعيد، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والبحيرة، رغم توثيق مقار الشهر العقارى عددا كبيرا من التوكيلات فى هذه المحافظات، وهو ما يضطر الحملة لتأجيل موعد تقديم أوراق الترشح لحين اكتمال العدد.

وطالبت الحملة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمهم بيانا رسميا بعدد توكيلات التأييد التى حررها المواطنون لدعم خالد على، بالإضافة إلى توزيعها الجغرافى حتى مساء الأحد 21 يناير، وقدمت 3 شكاوى للهيئة حول انتهاكات بمحافظات القاهرة والمنوفية والشرقية والإسكندرية.