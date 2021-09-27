عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك فى التدريب المشترك الرباعى (هرقل 21) بدولة ‏اليونان 

نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك ‏الرباعى ( هرقل 21 ) والذى استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة ‏اليونان.

‏ ‏وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية فى مجال مكافحة العناصر الإرهابية ، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك ‏بين العناصر المشاركة.

كما شهد التدريب على القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة ، وإنقاذ الرهائن ‏والإخلاء الطبى فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة .‏

يأتى التدريب (هرقل 21 ) فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة ‏المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة ‏فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.‏