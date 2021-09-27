سيـــاســة

عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك فى التدريب المشترك الرباعى (هرقل 21) بدولة ‏اليونان 

مصر واليونان والسعودية والإمارات
أحمد اللاهوني 11:12 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 11:12 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك ‏الرباعى ( هرقل 21 ) والذى استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة ‏اليونان.

‏ ‏وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية فى مجال مكافحة العناصر الإرهابية ، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك ‏بين العناصر المشاركة.

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كما شهد التدريب على القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة ، وإنقاذ الرهائن ‏والإخلاء الطبى فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة .‏

يأتى التدريب (هرقل 21 ) فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة ‏المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة ‏فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.‏

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حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة فى التدريب.‏

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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