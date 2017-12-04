عميل يشتري 76 ألف سهم فى الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري

رجب عزالدين أعلنت شركة الإخوة المتضامنين للإستثمار العقاري عن قيام المستثمر فرج عبد ربه فرج قلدس بشراء عدد 76570 سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 214 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 10.14% من أسهم الشركة، مقارنة بنح

رجب عزالدين

أعلنت شركة الإخوة المتضامنين للإستثمار العقاري عن قيام المستثمر فرج عبد ربه فرج قلدس بشراء عدد 76570 سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 214 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 10.14% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 8.23% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.80 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية وتم الإفصاح وفقًا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 4 ملايين جنيه موزعًا على 4 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.

