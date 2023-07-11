«عميل» يخنق صاحب ورشة رخام في المنوفية: «فشل في تركيبه»

تسببت خلافات حول تركيب رخام لأحد عملاء ورشة رخام في محافظة المنوفية، في ارتكاب العميل جريمة قتل مالك الورشة بعدما نشبت مشاجرة بينهما وعلى إثرها خنقه حتى فارق الحياة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني بعدما كشفت تفاصيل الحادثة.

كان مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية قد تلقى بلاغًا من شخص عن العثور على جثة شقيقه مالك ورشة رخام، بجوار ورشته في المنطقة.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك ورشة رخام.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال إنه حدث خلاف بينه والمجني عليه لخلافات بينهما حول تركيب رخام لأحد العملاء، الأمر الذي أثار حفيظته فاتصل بالمجني عليه، وطلب منه مقابلته لحل الخلاف.

وأضاف أنه اصطحبه بسيارته، وأثناء سيرهما حدثت بينهما مشاجرة وعلى إثرها اعتدى عليه وخنقه حتى فارق الحياة، ثم استولى على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وألقى جثته بمكان العثور.

وبارشاده ضبطت المسروقات والسيارة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.