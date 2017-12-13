عميل يبيع جزءًا من حصته فى المصريين للاستثمار قيمتها 2 مليون

رجب عز الدين أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن قيام العميل ممدوح هيثم عبدالوهاب عبدالمجيد ابراهيم ببيع 783 ألف سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المذكور انخفضت إلى 3.75% بعد العملية، مقارنة بنحو 5.71% ق

رجب عز الدين

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن قيام العميل ممدوح هيثم عبدالوهاب عبدالمجيد ابراهيم ببيع 783 ألف سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المذكور انخفضت إلى 3.75% بعد العملية، مقارنة بنحو 5.71% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.65 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 40 مليون جنيه، موزعاً على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

