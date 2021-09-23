عميد مجمع صناعة الأكاديمية العربية: قادرون على تنظيم مسابقة شباب العالم للمهارات

اختتمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فعاليات اليوم الأول لمنتدى الأكاديمية الخامس لخدمة الصناعة المنعقد بمقرها بأبو قير بالإسكندرية.

وقال الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بـ الأكاديمية، نحن قادرين على تنظيم مسابقة شباب العالم للمهارات والتى كان الأكاديمية السبق فى استعادة مشاركة مصر بها بعد توقف لأكثر من 69 عاما وقمنا وتنظيمها عام 2018، وكان نتاج ذلك مشاركة مصر فى كأس العالم للمهارات عام 2019 بكازان بروسيا.

وأشار البكل فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى دعم رئيس الأكاديمية اللواء الدكتور اسماعيل عبد الغفار لمسابقة شباب مصر للمهارات ومعهد الدراسات التقنيه ومجمع خدمة الصناعه وإضافة تخصصات جديدة وصلت إلى 21 تخصصا العام الحالى شملت مهن المستقبل وابتكارات تفيد ذوى الهمم.

فيما دعت دعاء خليفة الوزير المفوض ومدير إدارة التعليم بجامعة الدول العربية إلى الأهتمام بتطوير التعليم الفنى والذي يشهد بمصر تطورا كبيرا ومن المخطط أن تعمل جامعة الدول العربيه هذا العام على وضع خطة تطوير شاملة ووضع آليات لتنفيذها على مستوى الدول العربية.

فيما أكد الدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء أن اتجاه الدوله لأنشاء الجامعات التكنولوجية يقلل الفارق المهنى والنفسي بين طلاب التعليم الفنى والعام لافتا إلى أهمية مساندة الكيانات والمؤسسات التعليميه التى تدعم التعليم الفنى وتحسن صورته الذهنيه فى المجتمع.

فيما شهدت فعاليات المنتدى افتتاح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية معرض الشركات الراعيه للمنتدى وافتتاح ركن الإبداع وريادة الأعمال كما شهد تخريج طلاب معهد الدراسات التقنية والمهنية وتسليم شهاداتهم الدوليه من بيرسون البريطانية.