«عميد طب بنين دمياط»: جار الانتهاء من تشطيب جناح الغسيل الكلوي بتكلفة 2 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد راشد عميد كلية طب بنين دمياط، أنه جار الانتهاء من تشطيب وتجهيز جناح غسيل كلوي لضمه إلى الجناج الذي يعمل حاليا، الذي افتتح منتصف الشهر الجاري بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة، وعددا من قيادات الجامعة واللجنة التأسيسة لجامعة الأزهر.

يشار إلى أن فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، يضم كليات طب الأزهر بنين وبنات، والدراسات الإسلامية ومبانى للمدن الجامعية بنين وبنات وتخدم محافظة دمياط وعدد من المحافظات الأخرى.

وأضاف راشد، أنه سيتم تجهيز الجناح بعدد 20 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 5 ماكينات غسيل كلوي للأطفال، ورعاية مركزة، وتطوير محطة مياه الغسيل الكلوي، فضلا عن تحديث محطة الغازات بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قسم الغسيل الكلوى الذي تم افتتاحه في 15 من الشهر الجاري، بدأ تشعيله رسميا، إذ يستقبل 24 مريض كل شيفت بمعدل 3 شيفتات على مدار اليوم، لافتا إلى أن متوسط جلسات قسم الغسيل الكلوي حوالي 600 جلسة أسبوعيا، بمعدل 100 جلسة يوميا.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمستشفيات جامعة الأزهر في دمياط الجديدة، تبلغ حوالي 166 ألف متر بما يعادل 33.5 فدان.

في سياق أخر، أكدت مصادر مسؤولة بالجامعة، أن عملية الإنشاءات لفرع جامعة الأزهر في دمياط تسير على أكمل وجه، للانتهاء منها والبدء في استقبال طلاب المحافظات المجاورة لمحافظة دمياط.

وأشارت المصادر لـ«المال»، إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة التأسيسة لفرع جامعة الأزهر، والمسؤولة عن الإنشاءات مطلع العام المقبل، لمناقشة تكثيف أعمال الإنشاءات للانتهاء منها في أسرع وقت.

وتم تخصيص قطعة أرض فضاء لإنشاء فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، على مساحة 135 فدانا جنوب الحى المتميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة، بغرض الاستغلال فى إنشاء 5 كليات عليها.

وتم وضع أيضا حجر الأساس لمبنى الإدارى بالجامعة و4 مبان أخرى تضم 5 كليات، وهما: كليتى الصيدلة بنات وأسنان بنات فى مبنى واحد مكون من 4 طوابق، وكليات الهندسة بنين، كلية أزهرية للبنين، كلية أزهرية للبنات.