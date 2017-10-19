عميد زراعة القاهرة: الفاو تدعم المشروعات الشبابية

الصاوى أحمد أكد الدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع ممثل منظمة الفاو في مصر الدكتور حسين جادين علي دعم المشروعات الشبابية وتوفير التمويل المالي الضروري لإقامة هذه المشروعات. وأكد الشيمي خلال احتفالية يوم الاغذية…

الصاوى أحمد

أكد الدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع ممثل منظمة الفاو في مصر الدكتور حسين جادين علي دعم المشروعات الشبابية وتوفير التمويل المالي الضروري لإقامة هذه المشروعات.

وأكد الشيمي خلال احتفالية يوم الاغذية العالمي أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر بين الجانبين لبحث دعم هذه المشروعات، خصوصا أن مصر بلد زراعى واقتصاده يقوم على المنتجات الزراعية.

جاء ذلك خلال انعقاد احتفالية يوم الاغذية العالمي في كلية الزراعة جامعة القاهرة بالتعاون مع منظمة الفاو.

وأكد الشيمي أن زراعة القاهرة حصلت علي مكانة علمية بين أحسن 250 كلية زراعة حول العالم وفقا لآخر التصنيفات الدولية.