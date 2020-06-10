عميد تدريب الموانئ عضوا بلجنة ملاحة الممرات الداخلية في «PIANC»

تم اختيار الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد معهد تدريب الموانئ عضو في لجنة ملاحة الممرات الداخلية بـ (PIANC) والتي تعني بوضع خطط استراتيجية لتطوير وتشغيل البنية التحتية المستدامة لسياحة الممرات المائية الداخلية. وحضر سليمان اجتماع مجموعة العمل والذي عقد يوم…

تم اختيار الدكتور أكرم سليمان السلمي عميد معهد تدريب الموانئ عضو في لجنة ملاحة الممرات الداخلية بـ (PIANC) والتي تعني بوضع خطط استراتيجية لتطوير وتشغيل البنية التحتية المستدامة لسياحة الممرات المائية الداخلية.

وحضر سليمان اجتماع مجموعة العمل والذي عقد يوم الاثنين 08 يونيو 2020 عبر البث المباشر (اونلاين) بحضور ممثلين عن دول (بلجيكا، المملكة المتحده، الولايات المتحدة، ألمانيا، صربيا، فنلندا، فرنسا، هولندا، الهند).

ونوقش خلال اللقاء الجوانب الهندسية، البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية الخاصة بملاحة الممرات الداخلية والتي سيتناولها التقرير النهائي الذي من المتوقع صدوره خلال عام 2022. ومن المتوقع ان يستمر انعقاد اللجنة بشكل دوري لمدة عامين.

يأتي اختيار سليمان من منطلق فتح آفاق جديدة وتعزيز التعاون بين معهد تدريب الموانئ والجهات الدولية.