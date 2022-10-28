عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال بالقاهرة : تداعيات كورونا أثرت على التحول الرقمي بشكل كبير

قال الدكتور أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال بالقاهرة، ورئيس لجنة شباب الأعمال السابق في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك نتائج لتداعيات جائحة فيروس كورونا، حتى لو انتهت الجائحة، لكن هذه النتائج ما زالت مستمرة، وهذا انعكس على آليات العمل من المنزل وتصاعد مبيعات الأون لاين.

وأضاف، خلال فاعليات ندوة “إستراتيجيات إدارة الأعمال في ظل التطور التكنولوجي وتأثيرها على الموارد البشرية”، التى نظّمتها لجنة الموارد البشرية فى الغرفة التجارية، أن أي حدث يمر بنا نكون جزءًا منه ونتأثر به، والفكرة الرئيسية كيف أتفهّم هذا التأثير وأتواكب معه.

وأوضح حميدو أنه لا بد أن يكون هناك تأثير على طبيعة العمل وطريقه تعيين وتوظيف الموظفين وغيرها؛ لأنه منذ عام 2010 وحتى الآن هناك تطورات وتغيرات كثيرة أثّرت على كل هذه العوامل.

واعتبر أن عملية التحول الرقمي بشكل عام أثّرت فيه تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجدّ بشكل كبير، وهو ما انعكس على طرق البيع المختلفة؛ ومنها بيع الأدوية أون لاين، فضلًا عن تغير فى أساليب كثيرة مثل التعليم.

وأوضح حميدو أن التغيير سيحدث، لكنه يحتاج لسبب حتى يحدث كل ما حدث، لافتًا إلى أننا كنا متنبهين له، لكن هناك تسريعًا لهذا الأمر، لافتًا إلى أن البعض قد لا يتخيل أن تأثير جائحة كورونا على طبيعة الأعمال لم يتوقف حتى الآن.

وأكد أنه في الفترات الأخيرة هناك أشياء جديدة بدأت تحدث مثل الشراء أونلاين والعمل من المنزل، لافتًا إلى أن هناك متطلبات شراء جديدة يجب أن تتوازى مع تلك الأنماط، مثل توافر بوابة دفع إلكترونية وسرعة إنترنت مكافئ وطريقة تعليم جديدة تتواكب مع هذه الأنماط الاستهلاكية.

وأشار عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال بالقاهرة، ورئيس لجنة شباب الأعمال السابق في الغرفة التجارية بالاسكندرية، إلى أنه لا بد أن يتم تطور كامل لكل أدائنا، بما في ذلك طريقة تعيين العاملين والموظفين، ومن ثم لو كنت أقدِّم خدمة تدريبية في عام 2010 فلا تصلح حاليًّا.