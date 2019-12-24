عميد الأكاديمية المصرية للهندسة: التعليم والبحث العلمى والصناعة أضلاع مثلث التنمية والنهضة الشاملة

قال الدكتور وحيد غريب، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الإنتاج الحربى، إن المؤتمر الدولى السادس والأربعين لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا يهدف إلى تبادل الخبرات بين العلماء المصريين في الخارج ونظرائهم في الداخل لدعم منظومة البحث العلمى وحل المشكلات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر، مما يؤدى إلى بناء اقتصاد قوى قائم على المعرفة.

وأضاف، خلال كلمته بحفل افتتاح المؤتمر، اليوم، أن التعليم والبحث العلمى والصناعة يمثلون أضلاع مثلث التنمية والنهضة الشاملة فى مصر، فبدون تعليم جيد متطور يعتمد على التعلم والابتكار لن ينهض البحث العلمى ويعزز مخرجاته التى يمكن تحويلها إلى قيمة مضافة وقدرة على حل مشاكل الصناعة والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولهذا ارتكزت محاور المؤتمر هذا العام على عدة موضوعات، منها على سبيل المثال وليس الحصر:

• الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجياتها المتقدمة

• التكنولوجيا الخضراء بمختلف تطبيقاتها

• المدن الذكية

• إدارة المخلفات

• العلوم الطبية والصحة العامة

وغيرها من الموضوعات المختلفة.

وأشار إلى أن أنشطة المؤتمر، هذا العام، تتضمن حلقات نقاش تفاعلية عن “المدن الذكية” و”الموارد المائية”، وجلسات لعرض الأبحاث العلمية ومناقشتها وتتضمن أكثر من 50 مقالة بحثية، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن برنامج جسور من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن التعاون وثيق بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا من خلال دعم المشروعات البحثية التي يتم تمويلها من خلال برنامج جسور بأكاديمة البحث العلمى والتكنولوجيا والتي تخدم أهداف التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية للدولة 2030.