عميد إعلام جامعة مصر: برامج صحافة الموبايل أخرجت صحفيا متكاملا «One man show»

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر، إن التطور الذي شهده مجال الإعلام عبر تضمين برامج الذكاء الاصطناعي، أضفى صبغة أكثر عمقًا وإضاحة عن طريق الإنتاج بأدوات ، مشيدة بأن تلك الأدوات جعلت من الصحفي شخصا متكامل الأدوات أو ما يطلق عليه “one man show”.

وأشادت “مصطفى”، خلال كلمتها في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمؤتمر صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي جاءت تحت عنوان الجامعات الذكية وبرامج الإعلام المتطورة، بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي شهدته كليات الإعلام في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الأدوات الحديثة للذكاء الاصطناعي والمستخدمة في مجال الإعلام “صحافة الموبايل”، لا تعتبر بديلًا عن البرامج والأدوات التقليدية المستخدمة، بل هي مكمل لها، كما تتميز بقدرتها على إضافة نتائج أكثر تطورًا.

وشددت على ضرورة تعليم الطلاب أخلاقيات التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لكشف التزييف والتحقق من المعلومات المتداولة، متابعة أنه لابد من اكتساب الطلاب مهارات التفكير الناقد لكشف ما وراء المحتوى الرقمي.

وتطرقت إلى الحديث عن ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، وإضافة تلك المعرفة باستمرار إلى مقررات الطلاب.

ونوهت بضرورة وضع خطة زمنية للباحثين الأكاديميين في مرحلة الماجستير والدكتوراه، لإتمام دراسة برنامج متكامل عن أدوات التكنولوجيا الحديثة، لافتة إلى أهمية العمل على تطوير المناهج الدراسية، لتعليم الطلاب أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي.

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، قد أطلقت النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لصحافة الموبايل في يوم الأحد 17 ديسمبر، وهو المؤتمر الذي تنظمه شركة كان بي للتدريب والمؤتمرات، ويأتي تحت رعاية رئيس الأكاديمية.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 17 -18 ديسمبر 2023، وذلك تحت إشراف كلية اللغة والإعلام في مصر الجديدة ووكالة التدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.