عمومية «GIG» حياة تكافل توافق على زيادة رأسمالها إلى 275 مليون جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة “GIG” مصر لتأمينات الحياة التكافلى زيادة رأسمالها المدفوع إلى 275 مليون جنيه بدلا من 240 مليون جنيه، وكشف محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة أنه تم تمويل الزيادة عبر الأرباح.

تمويل الزيادة من الأرباح عبر أسهم مجانية

وأضاف عاكف أن قيمة الزيادة فى رأس المال المدفوع 35 مليون جنيه وهى تمثل 15% نموا ، وتمت من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وكانت الشركة قد حقققت الشركة معدل نمو %26 فى الأقساط خلال العام المالى (2022-2021) لتبلغ 1.16 مليار جنيه، وسددت تعويضات للعملاء بلغت 517 مليون جنيه فى 2022/2021 مقابل 413 مليونا خلال العام المالى 2021/2020.

ونجحت الشركة فى تحقيق فائض نشاط تأمينى بمبلغ 38 مليون جنيه وهذا بخلاف تكوين احتياطى خاص بعوائد فرق العملة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الخصوص بمبلغ 6.2 مليون.

1.5 مليار جنيه استثمارات “GIG” حياة تكافل

وبلغ إجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى مقابل 1.1 مليار نهاية يونيو 2021 بنسبة نمو %36.

فيما تستهدف “GIG” -مصر لتأمينات الحياة التكافلى الوصول إلى 1.2 مليار جنيه أقساط مكتتبة خلال العام المالى الجارى 2023-2022، كما تخطط للوصول بحجم استثمارات إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023 .

وأكد عاكف أنه لدى الشركة سياسة استثمارية تخضع لموافقة لجنة الرقابة الشرعية المكونة من الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق والدكتور رفعت العوضى، كما يتم مراجعة هذه السياسة بطريقة ديناميكية وفقا لمحددات السوق والفرص المتاحة وفقا للجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة والذى يضم فى تشكيله مجموعة متميزة من الأعضاء ذوى الخبرة الكبيرة فى مجالى التأمين والاستثمار بدعم من المساهمين سواء من مجموعة الخليج للتأمين أو البنوك المساهمة فى الشركة ممثلة فى «مصر» و«الأهلى» و«فيصل الإسلامى» و«ميد بنك» وشركة كابكو والجهاز القومى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.