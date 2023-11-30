عمومية «وثاق للتامين» ترفع رأسمالها المرخص به إلى مليار جنيه

وافقت الجمعية العمومية لشركة وثاق للتأمين التكافلى على زيادة رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه، كما أقرت الجمعية زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 320 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه حاليا لدعم الملاءة المالية للشركة.

25 % نموا فى الأقساط العام الماضى

كشف عنتر جاد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم تحقيق أقساط بقيمة 902.459 مليون جنيه خلال العام المالي الماضى 2023/2022، مقابل 718.52 مليون جنيه خلال العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو 25.5%.

عنتر جاد رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلى

واضاف جاد نصيب المشتركين من فائض النشاط بلغ 37 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مشيرا إلى توسع شركته فى نشاط الاستثمار العقارى وخاصة فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ولفت أن شركته تخطط لنقر مقرها الرئيسى إلى منطقة التجمع الخامس خلال العام المقبل لمواكبة التوسعات التى تجرى هناك وتجمع عدد كبير من المؤسسات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ومن جهته أكد عادل قطورى العضو المنتدب للشركة أن شركته نجحت فى رفع رأسمالها المدفوع من 75 ملوين جنيه فى عام 2016 إلى 400 مليون جنيه حاليا وذلك لدعم قدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر المختلفة.

ولفت فطورى أن شركته حققت 540 مليون جنيه أقساط خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية نوفمبر الجارى فيما تخطط لتحقيق 1.3 مليار جنيه أقساط بنهاية العام المالى الجارى 2023/2024.

وثاق للتأمين تعمل على بناء الكوادر حتى الصف الرابع

وأكد أنها عملت دوما على بناء قيادات الصف الأول والثانى والثالث والرابع عبر التدريب وتنمية القدرات والمواهبة وصقل المهارات وزيادة الخبرات لمساعدة الشركة فى تعظيم الأداء واالإنتاجية.

وكانت الشركة قد حققت 80 مليون جنيه صافى ربح بنهاية العام المالى الماضى 2022/2023 مقابل 58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 38%.

وسددت شركة وثاق للتأمين التكافلى 468 مليون جنيه تعويضات لعملاءها بنهاية يونيو الماضى مقابل 455 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022 وبنسبة ارتفاع 2.9%.

وقفز إجمالى حقوق حملة الوثائق بالشركة إلى 706 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2022/2023 مقارنة بـ 556 مليون جنيه خلال العام المالى 2021/2022 وبنسبة نمو 27%.

وبلغ حجم محفظة استثمارات الشركة إلى 1.28 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له وبنسبة نمو 23.1%، وارتفع العائد على الاستثمار إلى 116 مليون جنيه مقارنة بـ 99 مليون جنيه وبمعدل ارتفاع 17.2%.