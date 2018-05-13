عمومية هيرميس تعتمد تبرعات بقيمة 20 مليون جنيه فى 2017

رجب عزالديناعتمدت عمومية مجموعة هيرميس القابضة بجلستها المنعقدة 6 مايو الجارى التبرعات التى تمت خلال 2017 وبالبالغة 20 مليون جنيه .وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية الأحد، إن تلك التبرعات ذهبت لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس المختصة بالأعمال الخيرية والتنموية.وأضافت البيان إن مؤسسة المجموعة

رجب عزالدين

اعتمدت عمومية مجموعة هيرميس القابضة بجلستها المنعقدة 6 مايو الجارى التبرعات التى تمت خلال 2017 وبالبالغة 20 مليون جنيه .

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية الأحد، إن تلك التبرعات ذهبت لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس المختصة بالأعمال الخيرية والتنموية.

وأضافت البيان إن مؤسسة المجموعة قامت بتنفيذ مشروع تنمية وتطوير عدة قرى فى الصعيد منها نجع الفوال وقرية الدير –مركز اسنا –بمحافظة الأقصر بالتعاون مع محافظة الأقصر والمبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصرى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

كما قامت المؤسسة بتعيين الاستشاريين القائميين على مشروع تطوير نجع الفوال وقرية الدير والبدء فى تطوير وتغيير شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب .

وتعمل المؤسسة حاليا على تطوير الوحدة الصحية بقرية الدير إضافة إلى مشروع ادراك كيدزانيا لأطفال المدارس اضافة إلى أنشطة أخرى مصل الرحلات التعليمية ودعم الأطفال المرضى بالشلل الرباعى .