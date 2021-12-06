«عمومية نقابة النقل البحري»: مشروعات ضخمة بالقطاع أحدثت طفرة في النشاط

أكد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري، أن النقابة العامة لم ولن تتخاذل في الدفاع عن حقوق ومكتسبات عمالها يوما ، وأنها دائما تسعى إلى تحقيق الصالح العام من أجل إحداث التوازن بين أطراف العمل الثلاثة.

وأضاف أنه منذ نهاية الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة في أبريل ٢٠١٨، والنقابة تخرج من تحد إلى تحد، ولم نتخاذل في خوض معاركنا الإنسانية العمالية لتحقيق صالح عمالنا الشرفاء ، فهم جنود الوطن والمدافعون عن اقتصاده.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة لأعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، والمنعقدة بمدينة الغردقة، والتي اكتمل نصابها القانوني بنسبة حضور.

وتحدث الدكتور حسام عن النقل البحري قائلا : إنه من القطاعات الداعمة ويساهم بشكل كبير في اقتصاد الوطن، وأن مصر دولة بحرية استطاعت بعمالها تعزيز الأمن البحري في ظل منظومة اقتصادية متكاملة، ويعد العمال أحد أهم تروس هذه المنظومة.

وثمن حسام الدين مصطفي جهود الدولة قائلا : يسعدني أن يكون قطاع النقل البحري أحد القطاعات التي حظيت باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مدي الـ 7 سنوات الماضية، فرغم ما حققته الدولة من تنمية علي كافة الأصعدة، جاءت توجيهات الرئيس بالإسراع في عملية تحديث وتطوير النقل البحري ليحقق أقصي عائد اقتصادي وتجاري واستثماري بما يتسق مع الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه بسواعد أبناء النقل البحري شهد القطاع في الجمهورية الجديدة تنفيذ مشروعات بكل الموانئ : ذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر، مشروعات بميناء الإسكندرية بتكلفة اجمالية 1,8 مليار جنيه، وشهد ميناء دمياط مشروعات بإجمالي 1,9 مليار جنيه، بينما نفذت الدولة مشروعات بموانئ البحر الأحمر تخطت ٢ مليار جنيه، وميناء بورسعيد جاءت تكلفة إنشاء5 أرصفة 10 مليارات جنيه، وهي نفس التكلفة لإنشاء 5 أرصفة بميناء السخنة.

وأكد حسام في كلمته أن عمال النقل البحري في كل وقت يثبتون أنهم الأوفياء في كل ظروف يمر بها الوطن، وكما كانت النقابة العامة داعمة ومشجعة ومطالبة ببذل مزيد من الجهد ، كانت أيضا حافزا لهم في الحفاظ علي حقوقهم ومكتسباتهم.

وشرح ما قامت به النقابة العامة، بالموافقة على إنشاء لجان إدارية ، تمهيدا لخوضها الانتخابات النقابية العمالية القادمة، وسعيها إلى تنمية أعضائها نقابيا من خلال عقد دورات تدريبية تثقيفية استفاد منها 500 عضو من ممثلي اللجان النقابية بمختلف المحافظات.

ولفت إلى ما قامت به النقابة العامة من دعم لأكثر من 100 من العاملين بالنقل البحري المحالين للجان خماسية ، وهم غير أعضاء بالنقابة العامة ، إيمانا بدورها المجتمعي وحفاظا على حقوقهم.