عمومية مطاحن ومخابز الاسكندرية تعتمد نتائج أعمال العام المالي الماضي

وافقت الجمعية العمومية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية اليوم السبت على جدول أعمالها والذي كان يتلخص في مناقشة وعرض نتائج الأعمال خلال العام المالي الماضي للشركة.

وحققت الشركة خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى يونيه الماضي ” العام المالي السابق ” نحو 35.7 مليون جنيه، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي والذي كان بصافي ربح قدره 18.1 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 97.5% .

وأكدت بيانات الجمعية العامة للشركة أن نمو صافي الربح كان بسبب زيادة الكميات المطحونة من الأقماح بمقدار 35 ألف طن مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة قيام الشركة بشحن كمية 34.5 ألف طن من دقيق 82% للشركات بمتوسط يعادل 29.9 ألف طن قمح مما أدى الى زيادة الكميات المطحونة.

وحسب بيانات الشركة فإن زيادة الكميات المطحونة تأتي بالرغم من انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز، وتأثيرا التوجه الوزاري رقم 36 في أغسطس 2020 الخاص بتخفيض وزن الرغيف، وزيادة تكلفة الطحت من 500 جنيه إلى 550 جنيها للطن اعتبارا من أول يناير الماضي، بالإضافة إلى تأثر الفائض بنحو 2.9 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول، كما تضمنت الإيرادات المتنوعة 1.9 مليون جنيه قيمة مبيعات مخلفات خلال العام المالي الماضي.

وتقوم الشركة بتنفيذ عددا من المشروعات نتيجة الاكتتاب الذي قامت بها خلال عام 2018 ، وذلك بواقع نحو 49.6 مليون جنيه، بهدف استكمال تمويل المرحلة الثالثة لتطوير واعادة تأهيل مطحن الاسكندرية وزيادة قدرته من 500 طن يوميا الى 600 طن والمتوقع لها مبلع 39 مليون جنيه، بهدف الوفاء بالحصص التموينية المقررة للدقيق البلدي 82% ومواجهة الزيادة المتوقعة سنويا.

كما تقوم الشركة استغلال أرض حجارة عبدالجواد كاستثمار عقاري طبقا لدراسة الجدوى الاقتصادية حيث تصل تكلفة المرحلة الاولى 6 ملايين جنيه، والمرحلة الثانية 6.9 مليون جنيه بخلاف تكلفة الارض المقدرة بنحو 5.4 مليون جنيه طبقا لتقييم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتبلغ المبيعات المتوقعة للمشروع 44.2 مليون جنيه.

وحسب بيانات الشركة فإن الاستخدام الفعلي للأموال المتحصلة من الاكتتاب حتى نهاية يونيه الماضي بالإضافة إلى التمويل الذاتي من الشركة قرابة 64.7 مليون جنيه، وذلك بين 58.8 مليون جنيه لشراء الالات، و5.9 مليون جنيه للمباني والإنشاءات، حيث كان الفارق بين المبلغ المخطط للاستخدام والاستخدام الفعلي نحو 25.7 مليون جنيه بسبب ارتفاع أسعار العملة، وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 100%.

ويبلغ رأس مال الشركة 200 مليون جنيه مرخص به، و164.4 مليون جنيه رأس مال مصدر، ويتوزع بين 60% للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و33% للمساهمين، 6% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وتأسست فى عام 1965، لتكون متخصصة فى تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها والمخبوزات والمكرونة، والعجائن والمربات والحلاوة الطحنية والبسكويت، وبعض المواد الغذائية المصنعة.