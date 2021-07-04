عمومية «مصر المقاصة» تبرئ ذمة «عبد السلام» و«عبدالباري» بالإجماع

قررت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر المقاصة بالإجماع ابراء ذمة الرئيس السابق للشركة محمد عبد السلام ونائبه طارق عبدالباري.
كانت العمومية العادية لشركة مصر المقاصة قد ناقشت سبل واقتراحات إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
قررت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر المقاصة بالإجماع ابراء ذمة الرئيس السابق للشركة محمد عبد السلام ونائبه طارق عبدالباري.
كانت العمومية العادية لشركة مصر المقاصة قد ناقشت سبل واقتراحات إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.