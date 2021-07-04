بورصة وشركات

عمومية «مصر المقاصة» تبرئ ذمة «عبد السلام» و«عبدالباري» بالإجماع

كانت العمومية العادية لشركة مصر المقاصة قد ناقشت سبل واقتراحات إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
أحمد علي 3:27 م, الأحد, 4 يوليو 21 3:27 م, الأحد, 4 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر المقاصة بالإجماع ابراء ذمة الرئيس السابق للشركة محمد عبد السلام ونائبه طارق عبدالباري.

كانت العمومية العادية لشركة مصر المقاصة قد ناقشت سبل واقتراحات إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

اقرأ أيضا  ضغوط بيع أجنبية تهبط بالبورصة 3% خلال الربع الثاني
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

ملف الكاتب أحمد علي

اقرأ أيضاً

عمومية «المقاصة» تناقش إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد رئيس الشركة السابق

المال - خاص 3:37 م, الأحد, 4 يوليو 21

عمومية «مصر المقاصة» تناقش اقتراحات إبراء ذمة «عبدالسلام» و«عبدالبارى»

أحمد علي 3:12 م, الأحد, 4 يوليو 21

4 مقترحات من مساهمي مصر المقاصة لاستغلال مبنى العاصمة الإدارية

أحمد علي 3:09 م, الأحد, 4 يوليو 21

«المال» تكشف تفاصيل مناقشات الجمعية العامة العادية لشركة مصر المقاصة

أحمد علي 2:52 م, الأحد, 4 يوليو 21

«عمومية المقاصة» توافق على القوائم المالية وتقرير المجلس

أحمد علي 2:39 م, الأحد, 4 يوليو 21

عمومية «مصر المقاصة» ترفض تعديل 4 مواد بالنظام الأساسي للشركة

أحمد علي 2:29 م, الأحد, 4 يوليو 21