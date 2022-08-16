عمومية «مدينة نصر للإسكان» ترفض الفحص النافي للجهالة لصفقة استحواذ «الدار الإماراتية»

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير قد رفضت، اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” – المملوكة لشركة الدار العقارية الإماراتية – للموافقة على قيامها بإجراء فحص نافي للجهالة وذلك في اطار طلب الأخيرة الاستحواذ على حصة منها.

يذكر أن «سوديك» قدمت مؤخرا عرضًا غير ملزم للاستحواذ النقدى المحتمل على نسبة تصل إلى %100 من أسهم «مدينة نصر» بسعر استرشادى يتراوح بين 3.20 إلى 3.40 جنيه للسهم.

وأكدت “سوديك” أن الفحص النافي للجهالة يعد أحد شروط عرض الشراء غير الملزم المقدم للاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم رأسمال “مدينة نصر للإسكان”.

ويتضمن الفحص النافي للجهالة دراسات قانونية ومالية ومحاسبية وضريبية وفنية وتشغيلية ومتطلبات رقابية وتجارية.

وأكد مجلس إدارة شركة مدينة نصر في رده على العرض المقدم من شركة الدار الإماراتية – مالكة حصة الأغلبية في شركة سوديك مقدمة عرض شراء أسهم الشركة – أنه يرحب بـ«الدار» كمستثمر جاد ومؤثر في الاقتصاد المصري.

وقال مجلس مدينة نصر للإسكان في إفصاح سابق للبورصة أنه يتشرف بأن يكون لدى «الدار» الرغبة في المشاركة بشركة مدينة نصر كإحدى أعرق الشركات المصرية في مجال التطوير العمراني، موضحا أن «الدار» لما لها من باع وثقل في هذا المجال تعتبر إضافة لأي كيان تشارك فيه.

وأشار إلى أن العرض المقدم لا يتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة واصولها، وبناء عليه قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في طلب إجراء دراسة نافية للجهالة على الشركة، علما بأن مجلس الإدارة لم يوافق على الطلب هذا في ضوء العرض المقدم.

وأضاف: “مجلس الإدارة يدعوكم لإعادة النظر في العرض المقدم وفي حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة سنرحب بالبدء في إجراءات إنهاء الصفقة”.

يشار إلى أن المساهمين الرئيسيين لشركة مدينة نصر للإسكان هم: «مجموعة بيج إنفستمنتس «BIG Investment Group بحصة تبلغ %19.88 و«بى إنفستمنتس القابضة» %7.45 و”القابضة للتشييد والبناء» بنحو %15.19 وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول %57.48.