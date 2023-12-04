عمومية «مدينة مصر» تقر الموافقة على المساهمة في إعادة تأهيل عزبة الهجانة

وافقت شركة مدينة مصر على الترخيص لمجلس إدارتها بالاتفاق مع أجهزة الدولة بشأن المساهمة المجتمعية لإعادة تأهيل منطقة عزية الهجانة بنسبة 99.99%.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنها أقرّت التصديق على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة، خلال العام المالي 2023، بنسبة 99.99%.

يُذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير اجتمعت، أمس، عن طريق تقنية التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles.

وسجلت أرباح الشركة 1.35 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 534.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي إلى 4.62 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.08 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام الماضي.