عمومية غرفة ملاحة الإسكندرية تعتمد موازنة العام المالي 2024/2023

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية للغرفة للعام المالي 2024/2023، وذلك مساء الثلاثاء بأحد فنادق وسط الإسكندرية.

وحسب بيانات غرفة ملاحة الإسكندرية، فقد تم حضور عدد 158عضوا من الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية وعددهم 240 عضوا.

وحيث أنه أكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع بعد التأجيل لمدة ساعة وطبقا للقرار30 لسنة 1999 واللائحة التنفيذية للغرفة، فقد تم أعلن وليد بدر الأمين العام للغرفة عن صحة الاجتماع نظرا لحضور قرابة 70% من الأعضاء .

وقام ” الأمين العام ” بطلب الموافقة علي بدء الإجتماع ، والموافقة على جدول الأعمال، والذي تضمن الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالى 2023/2024، والتي تم إرسالها للأعضاء بالبريد المسجل قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوما حتي تتاح لهم الفرصة لدراستها، و لم ترد أي ملاحظات للغرفة و قد تم التصديق علي الموازنة التقديرية بعد أخذ رأي السادة الأعضاء بالموافقة.

كما تم الموافقة من قبل الجمعية العمومية على إعادة تعيين مكتب شوقي للمحاسبة مراقباً لحسابات الغرفة و بنفس الأتعاب المعتمدة كأجر رمزي.

وشارك في الاجتماع مجلس إدارة الغرفة والتي ضمت المهندس كريم سلامة أمين الصندوق، و محمد العنتبلي، و طارق فهمي، والمهندس خالد بيومي، واللواء بحري أحمد حمدي عبد العزيز، واللواء بحري محمد فاروق عبد الرحمن السماحي، وعادل الدسوقي أعضاء مجلس الادارة، و المهندس/محمد خليل، وعادل الدسوقي، وهشام الديب المستشار القانوني للغرفة.

كما شارك رؤساء اللجان الربان مجدي توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة ، ومحمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة، و تامر نظيف مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة، واحمد الحناوي رئيس لجنة السياحة، و أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع الصب، ومنصور بريك رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع العامة، و اسامه عبد المعطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

كما عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية إفطارها السنوي بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، والفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالاضافة الى اللواء اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحضور رؤساء هيئات الموانئ المصرية وغرف الملاحة واعضاء الجمعية العمومية لغرفة ملاحة الإسكندرية.

كما قام محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بتكريم رموز نشاط النقل البحري عقب انتهاء الافطار السنوي للغرفة، والتي ضمت وزير النقل، ورئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ الاسكندرية، ورئيس جامعة الاسكندرية، ورئيس هيئة السلامة البحرية، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية.