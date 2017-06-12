عمومية غرفة التكنولوجيا توافق على بند العضوية المنتسبة‎

محمود جمال:وافقت عمومية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات أمس الأحد، على إضافة بند العضوية المنتسبة إلى اللائحة التنفيذية للغرفة.حضر الجمعية العمومية التى عقدتها الغرفة على هامش حفل السحور السنوى الذى نظمته أمس 107 شركات من إجمالى 537 شركة تقريبا.وقال تامر محم

محمود جمال:

وافقت عمومية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات أمس الأحد، على إضافة بند العضوية المنتسبة إلى اللائحة التنفيذية للغرفة.

حضر الجمعية العمومية التى عقدتها الغرفة على هامش حفل السحور السنوى الذى نظمته أمس 107 شركات من إجمالى 537 شركة تقريبا.

وقال تامر محمد، مدير عام الغرفة، إن الغرفة تلقت طلبات من بعض الجهات غير العاملة بالقطاع خلال المرحلة الماضية للانضمام إليها كأعضاء ومنها البنوك، موضحا أن ذلك سيساهم فى زيادة موارد الغرفة، ويكسب الشركات الاعضاء خبرات جديدة فى مجالات مختلفة.

يذكر أن الغرفة تستهدف زيادة عدد الشركات الأعضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة، بنسبة 50% لتصل إلى 1600 شركة، مقارنة بـ 1065.

كما نظمت 8 لقاءات خلال المرحلة الماضية، بمشاركة 199 شركة أعضاء ضمن إستراتيجتيها لتنمية الطلب التكنولوجى محليًا، و3 مؤتمرات سنوية بمشاركة 145 شركة وبحضور 2800 زائر، على هامش فعاليات منتدى للتسويق الالكترونى وأمن المعلومات، كما أنها تستهدف 50% زيادة فى نشاط تنمية الطلب المحلى.