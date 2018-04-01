عمومية غاز مصر توافق على مقترح توزيع الأرباح حسب السيولة

رجب عزالدينوافقت عمومية إدارة شركة غاز مصر بجلسته المنعقدة أمس السبت 31 مارس على مقترح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه واحد للسهم .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن العمومية وافقت على التوزيع على أن يتم صرفه على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة بالشركة.وتقدمت شركة غاز مصر لإدارة

رجب عزالدين

وافقت عمومية إدارة شركة غاز مصر بجلسته المنعقدة أمس السبت 31 مارس على مقترح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه واحد للسهم .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن العمومية وافقت على التوزيع على أن يتم صرفه على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة بالشركة.

وتقدمت شركة غاز مصر لإدارة البورصة المصرية الاسبوع الماضى بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 25.6 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 24 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 120 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.