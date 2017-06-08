عمومية سامكريت تقر إجراءات التقسيم إلى 3 شركات

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة سامكريت مصر- مهندسون ومقاولون إجراءات تقسيم الشركة إلى شركة قاسمة و3 منقسمة وتوزيع رؤوس الأموال لذلك.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن الجمعية صدقت على قرار لجنة التقييم المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بغرض التقسيم، والذي انتهى بأن يبلغ صافي حقوق المكلية لسامكريت مصر (الشركة القاسمة) نحو 70.44 مليون جنيه، موزعة على 69 مليون جنيه قيمة رأس المال المصدر، و1.445 مليون جنيه احتياطي عام.

وأشارت الشركة أن حقوق ملكية سامكريت لأنظمة البناء -شركة منقسمة- يبلغ 26.2 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون جنيه قيمة رأس المال المصدر، و2.21 مليون جنيه احتياطي عام، فيما يبلغ رأس مال سامكريت للتنمية -شركة منقسمة- بنحو 301.7 مليون جنيه، موزعة على 300 مليون جنيه قيمة رأس المال المصدر، و1.7 مليون جنيه احتياطي عام.