عمومية «راية» تقر منح إحدي شركاتها بالبحرين قرض بقيمة 3.5 مليون دولار

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ، علي منح شركة غلف كستومر اكسبيرينس”إحدي الشركات التابعة بالبحرين ، قرض لا يتعدي 3.5 مليون دولار ، علي أن يتم السداد خلال عامين بحد أقصي من تاريخ المنح ، وكذلك تفويض العضو المنتدب بالتوقيع على كافة العقود والمستندات الخاصة بالقرض.

وأوضحت شركة راية لخدمات الاتصالات في بيان صادر لإدارة البورصة أن القرار يأتي كتعديل لقرار الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 14-4-2022 ،والذي يتضمن منح شركة ” غلف كستومر اكسبيرينس” ، قرض بقيمة 500 الف دولار علي أن يتم السداد خلال عام بحد أقصى