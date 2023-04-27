عمومية رابطة وسطاء التأمين العرب تناقش تعديل النظام الأساسي 16 مايو المقبل

قررت الجمعية العمومية لرابطة وسطاء التأمين العرب عقد جمعيتها العمومية في الأردن 16مايو المقبل، وذلك إسهامًا من الأمانة العامة في التفعيل الحقيقي لرابطة وسطاء التأمين العرب.

وسيتم مناقشة مقترح تعديل النظام الأساسي للرابطة، وانتخاب مجلس إدارة للدورة 2023-2026، ومناقشة ما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية الافتراضية الأخير، وتقديم خطة عمل الرابطة للدورة القادمة 2023-2026.

وسيتم مناقشة مقترحات العمل على وضع ميثاق شرف الوسطاء، وتطوير مهارات الوسيط وتبادل الخبرات في كل أنواع التأمين، واقتراح خطة عمل لندوات (أونلاين) وحضوريًا.

وسيتم تنظيم الملتقى الثاني لوسطاء التأمين العرب 2023، والنظر إلى ما آلت إليه انتسابات الرابطة في مختلف الأسواق العربية، وكيفية توسيع قاعدة الانضمام إلى الرابطة خلال الفترة القادمة، وما يستجد من أعمال، وتحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم.