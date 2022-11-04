عمومية «دمياط للغزل والنسيج» تبحث زيادة رأس المال منتصف نوفمبر

حددت شركة دمياط للغزل والنسيج منتصف نوفمبر الجاري، وذلك لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لها، وذلك للنظر في القوائم المالية للعام المالي الماضي والنظر في قرارات الشركة ببيع رواكد الشركة.

كما تنظر الجمعية العامة غير العادية في استمرار الشركة من عدمه، حيث توقعت مصادر مطلعة الموافقة على استمرار الشركة ورفع راس المال بسبب تبني الشركة أحد المشروعات القومية مؤخرا بمنطقة دمياط.

وأكد ” المصدر” أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع “غزل دمياط” والذي يعد أحد المشروعات القومية، ويخضع لعمليات تطوير لإنتاج 33 مليون متر من أقمشة الجينز، وذلك على مساحة تصل إلى 103 آلاف متر، ويستهدف عمالة مدربة تصل لـ 1520 عامل وعاملة، كما أن المصنع يضم غزل ونسيج وصباغة ووحدة معالجة.

ويعد مصنع دمياط للغزل والنسيج من المشروعات الواعدة والتي توليها الدولة أهمية كبيرة وتقوم حاليا الشركة بتنفيذ المشروع، والإنشاءات وهي عبارة عن مصنع تحضيرات ومصنع غزل ومصنع نسيج ووحدة صباغة ومخازن ومبنى إدارى.

ويضم المشروع الجديد عدد أربع مصانع مصنع تجهيزات ومصنع غزل ومصنع نسيج ومصنع صباغة ووحدة معالجة الصرف الصناعى ومباني إداريةوخدمات ومخازن، وتصل طاقته قرابة 70 طن يوميا.

كما يتكون المصنع الجديد من 48 ألف مردن غزل حلقى بطاقة إنتاجية 63742 كجم/يوم و800مردن غزل طرف مفتوح بطاق إنتاجية 8640 كجم/يوم، ويتكون مصنع النسيج من 192 نول بطاقة إنتاجية 33 مليون متر سنويا موزعة بين انوال الحربة المرنة وأنوال دفع الهواء.

وتم البدء في المشروع يوليو 2021 ومن المقرر أن يستغرق 18 شهر، وبتكلفة المشروع للإنشاءات 1.5 مليار جنيه، فيما تصل إلى 7 مليارات جنيه بالأجهزة والمعدات، مساحة مصنع الغزل حوالى 17 ألف متر مربع.

كما يتضمن المشروع مصنع التحضيرات 15 ألف متر مربع ومصنع النسيج 16 ألف متر مربع ومصنع الصباغة 8 آلاف متر مربع ومخزن المنسوجات 2500 متر مربع، وأن عدد الخوازيق التى سيتم إنشاؤها طبقا للتصميمات 505 خوازيق فى مصنع التحضيرات و288 في مصنع النسيج و285 فى مصنع الصباغة و64 فى مخزن المنسوجات.

يذكر أن الهدف من المشروع هو إنشاء مصنع على أعلى مستويات الإنتاج بمواصفات عالمية وذلك لتغطية الأسواق الخارجية والمحلية من أقمشة الجينز ويأتى المشروع ضمن خطة وزارة قطاع الاعمال لتطوير وإعادة هيكلة شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.