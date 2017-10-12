عمومية دباغة الجلود تصوت على سحب الثقة من مجلس حربي

المال – خاص :





تنظم الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود مؤتمرًا بعد غد السبت، للتصويت علي سحب الثقة من مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود برئاسة محمد حربي، بناء علي أرقام الحصر الخاصة بالمدابغ والتي يجري نقلها لمدينة الروبيكي.





وأشار خالد الخلقي المتحدث باسم الجمعية العمومية، فى بيان له اليوم، إلى أن اللقاء سيحضره 4 آلاف عضو للجمعية العمومية، لبحث التدعيات التي ألمت بهم وبالصناعة بسبب الإجراءات غير القانونية لمجلس إدارة الغرفة، مشيرًا إلى أن اللقاء سيتطرق لعدد من النقاط المهمة والتي علي رأسها الإعلان عن أول نقابة عامة للعاملين بدباغة الجلود.





وأكد أن اللقاء سيحضره كل من المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، ومحمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل – مصر القديمة، ويحيى زلط، رئيس مركز صناعة الجلود المتطورة وعدد من المهتمين بالقطاع، وعصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل – مصر القديمة، وحنان الصعيدي عضو مجلس الشعب السابقة، وغريب الفاوي، عضو لجنة الحصر من 2006 إلى 2013.