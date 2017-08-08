عمومية دايس تُقر زيادة رأس المال بـ 25 مليون جنيه

أسماء السيد أعلنت شركة "دايس" للملابس الجاهزة، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية، علي زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية قدرها 25 مليون جنيه، عن طريق إصدار عدد 25 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم، وقدرها 1 جنيه للواحد. وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اقت

أسماء السيد

أعلنت شركة “دايس” للملابس الجاهزة، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية، علي زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية قدرها 25 مليون جنيه، عن طريق إصدار عدد 25 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم، وقدرها 1 جنيه للواحد.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، اقتصار الاكتتاب في أسهم الزيادة لصالح مساهمي الشركة الوطنية للمنسوجات بـ 14 مليون سهم، وناجي توما توماس بعدد 5.500 مليون سهم، وماجد توماس بعدد 5.500 مليون سهم.

وأضافت، أنه تم تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6,7)، من النظام الأساسي للشركة.

ويُذكر أن راس المال الحالي لشركة “دايس” يبلغ 28 مليون جنيه، ويرتفع عقب الزيادة لـ 53 مليون جنيه.